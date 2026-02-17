ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (1)2041
© Facebook
Часове преди официалния старт на новия сезон на "Eргенът" в интернет пространството се завъртяха първите визитки на участничките в сезона. 

Ние решихме да акцентираме на пловдивското участие и по-специално на Елеонора Кабакчиева. Тя е на 35 години и е главен счетоводител.

"В момента, когато видях Крис по телевизията, си казах "Това е моят мъж". Необвързана съм не знам откога. Аз съм еманципирана жена, която знае какво иска от живота и просто й е писнало да го живее сама. Аз съм тук само за Кристиян", сподели още тя.

Елеонора се срещна с брата на Крис и близка негова приятелка. Тя им разказа, че не може да си обясни емоцията, която е изпитала, като е видяла Крис по телевизията.

"Усетих го", казва срамежливо тя.  

Пловдивчанката обясни какво работи, но допълни, че каузата на живота й е да спасява бездомни животни и има няколко приюта в града. 

Припомняме, че Елеонора бе една от първите анонсирани участнички още през октомври минала година. 

Ели разкри и тежка лична история от миналото си:

"Последната ми връзка беше преди 5-6 години. Бях сгодена, сватбата беше почти организирана, но хванах годеника си в изневяра. Това винаги оставя белег, но човек избира дали да остане в миналото, или да продължи. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя пред някой, който е правилният", каза тогава тя.



Още по темата: общо новини по темата: 3413
17.02.2026 Алекс Гърдева разбра причината за двата спонтанни аборта
17.02.2026 Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
17.02.2026 Малко преди самолетна катастрофа да ги убие, бракът им се е разпадал на малки парчета
17.02.2026 Наша актриса: Пазете се
17.02.2026 Проклятието на Гущерови заради Светлана?
17.02.2026 Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
предишна страница [ 1/569 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: