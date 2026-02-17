© Facebook Часове преди официалния старт на новия сезон на "Eргенът" в интернет пространството се завъртяха първите визитки на участничките в сезона.



Ние решихме да акцентираме на пловдивското участие и по-специално на Елеонора Кабакчиева. Тя е на 35 години и е главен счетоводител.



"В момента, когато видях Крис по телевизията, си казах "Това е моят мъж". Необвързана съм не знам откога. Аз съм еманципирана жена, която знае какво иска от живота и просто й е писнало да го живее сама. Аз съм тук само за Кристиян", сподели още тя.



Елеонора се срещна с брата на Крис и близка негова приятелка. Тя им разказа, че не може да си обясни емоцията, която е изпитала, като е видяла Крис по телевизията.



"Усетих го", казва срамежливо тя.



Пловдивчанката обясни какво работи, но допълни, че каузата на живота й е да спасява бездомни животни и има няколко приюта в града.



Припомняме, че Елеонора бе една от първите анонсирани участнички още през октомври минала година.



Ели разкри и тежка лична история от миналото си:



"Последната ми връзка беше преди 5-6 години. Бях сгодена, сватбата беше почти организирана, но хванах годеника си в изневяра. Това винаги оставя белег, но човек избира дали да остане в миналото, или да продължи. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя пред някой, който е правилният", каза тогава тя.



