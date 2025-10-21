ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е повод за паника
Ето какво пише той:
Преди дни полет United Airlines UA1093 от Денвър до Лос Анджелис е бил принуден да кацне извънредно в Солт Лейк Сити, след като на 36 000 фута се е появила пукнатина в челното стъкло на самолета.
Един от пилотите е получил лека травма от стъклени парченца, но екипажът е реагирал спокойно и по всички процедури, като е обявил аварийна ситуация и е кацнал безопасно.
- Най-вероятната причина според наличната информация е структурен дефект или вътрешно напрежение в стъклото, което е довело до напукване на един от слоевете при голяма температурна разлика.
- По-малко вероятно, но възможно, е удар от малък външен обект (FOD) – например парче лед или микроскопичен фрагмент, изхвърлен от друг самолет.
- А хипотезата за метеорит или космически отпадък остава изключително малко вероятна – по-скоро интересна спекулация, отколкото реална причина.
Важно е да се знае, че стъклата в пилотската кабина са многослойни, нагревателни и проектирани да издържат на огромни натоварвания. Дори при напукване на един слой, кабинното налягане и безопасността на полета не се застрашават.
Това е още един пример колко добре е изградена системата за безопасност в авиацията – и колко подготвени са пилотите да реагират дори в редки, неочаквани ситуации.
