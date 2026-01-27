ИЗПРАТИ НОВИНА
Падне ли на колене, връща се в двореца
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:15
©
Крал Чарлз, 77 г., е решен да събере отново разкъсаното си семейство и да върне сина си, принц Хари, в кралската орбита, разкрива RadarOnline.com.

След почти две години борба с неизвестна форма на рак, кралят наскоро обяви, че медицинските му процедури преминават в "превантивна фаза“, давайки му нов шанс за живот и – според експерти – нов стимул да събере семейството си.

Новината идва дни след като Министерството на вътрешните работи на Великобритания нареди оценка на риска за сигурността, за да реши дали Хари, който се отказа от официалните си кралски задължения през 2020 г., трябва да получи отново държавна охрана по всяко време, докато е в Обединеното кралство, заедно със съпругата си Меган и двете им деца.

"Ако Хари се върне, той ще се нуждае от охрана – и кралят определено е под натиск по този въпрос от страна на сина си“, коментира кралският експерт Хилъри Фордич.

След като Хари загуби предишната си битка за неограничена охрана, неговият достъп до държавно финансирана защита бе отменен от Комитета за кралски и VIP личности. По-рано през 2025 г. херцогът на Съсекс нарече отнемането на охраната "заговор на елита“, като намекна, че дворецът е повлиял на решението, за да контролира придвижването му.

След като се отказа от задълженията си в двореца, Хари се насочи към печеливши холивудски сделки и се установи с Меган в имение за 14 милиона долара в Монтесито. Оттогава той е посещавал Англия само няколко пъти.

В същото време Хари и Меган многократно критикуваха кралското семейство в интервюта и в разтърсващата си книга Spare.

Но след частната среща с баща си през септември, източници твърдят, че отношенията им започват да се разтапят, което може да подготви почвата за завръщането на херцога в двореца.

Според източници носталгичният Чарлз иска да прекарва повече време с Хари и да посредничи между сина си и неумолимия му по-голям брат, принц Уилям. Той тихо настоява властите по сигурността да преразгледат решението за охраната на херцога.

Дворцовите кръгове споделят, че кралят изпитва голямо удоволствие от времето с децата на Уилям и Кейт – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.), но копнее да се грижи и за внуците си Арчи и Лили, които не е виждал от юни 2022 г.

"Крал Чарлз винаги е наричал Хари "моето скъпо момче“. Той винаги е имал слаба страна към сина си и иска да вижда внуците си“, казва Фордич.

Експертът добавя, че монархът напоследък е поел по-активна роля в поддържането на реда в семейството, като премахна кралските титли на брат си Андрю и го изгони от двореца си Royal Lodge след скандала с покойния педофил Джефри Епстийн.

Фордич отбелязва, че кралят не може официално да лобира за политически решения, като например правилата за охрана. "Не може да се намесва формално, но е възможно да е имал някои разговори и да е оказал влияние“, добавя тя.

Според дворцовите слухове, Чарлз е категоричен, че ако Хари се върне, ще трябва да се подчини на короната – и на мащехата си, кралица Камила.


