В новия епизод на футболния подкаст FootballStorycast феновете се пренасят в Пловдив за среща с легендарния треньор Огнян Атанасов - Бат Оги, който е човекът, пръв забелязал таланта на единствения българин, носител на "Златната топка“ - Христо Стоичков.

В емоционален разговор треньорът разказва за първите стъпки на Стоичков на терена 0 от училищния двор до световния връх.

"Гледам играят мач децата... и ми прави впечатление, че едно дете тича от едната врата на другата и викам: "Абе, където е топката, той там". Голямо желание... само той повече да играе. Който и да е треньор, който разбира, то се вижда желанието му“, споделя Бат Оги.

Той разкрива и как Стоичков постепенно преминава от позиция либеро до нападател: "При мен в началото той играеше последен човек - либеро, с номер 5. Беше най-бързият в отбора... Втората година го пуснах като ляв вътрешен халф... вкарваше голове, даваше пасове, и чак третата година почна като нападател. Викахме му Кучето, защото захапваше противника като куче. Не пускаше, докато не отнеме топката.“

В подкаста се коментира и забавен случай с първата фланелка на Стоичков от юношеските му години.

"Ицо много искаше да му дам първата фланелка от юношеските години. Държах я в мазето, но му казах, че ми е мечта да я дам за благотворителност и да помогна на някое дете. Дадох я на Слави Трифонов за благотворителност... Гледам един ден предаването му, Ицо слиза по стълбичките, Слави вади фланелката и вика: "Я ела да видиш първият ти треньор какъв подарък ми направи". И викам: 'Край, изгорях!' Не очаквах такова нещо. Съжалявам, че му дадох фланелката. Излъга ме, че ще бъде дадена за благотворителност“, признава Бат Оги.