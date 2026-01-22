Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%

© ФОКУС Пералнята е един от най-любимите уреди на домакинята. Само си помислете какво е да переш чаршафи или дънки на ръка. Приема се като повод за много нерви и сълзи, ако имено този уред се развали. За да намалим риска е хубаво да използваме пералнята правилно. Много от навиците ни са наследени, други – наложени от реклами, но малко от тях реално са ефективни.



Повече прах не е равен на по-чисто пране



Един от най-устойчивите митове е, че колкото повече перилен препарат се използва, толкова по-чисти ще станат дрехите. В действителност:



– излишният прах не се изплаква напълно



– натрупва се в гуменото уплътнение и тръбите



– води до неприятна миризма и остатъци по дрехите



Съвременните препарати са концентрирани и работят ефективно в малки количества. Прекаляването не само не помага, а вреди.



Пералнята не обича нито празен, нито претъпкан барабан



Малко хора уцелват "златната среда“, а е важно да знаете, че при недостатъчно пране машината харчи почти същото количество вода и ток. При претоварване – дрехите не се изпират добре, а лагерите и ремъкът се натоварват излишно.



Оптималното правило е просто – барабанът трябва да е пълен около 70–80%, така че да има място дрехите да се движат свободно.



Кратките програми често са по-разумни от "стандартните“



Много хора избират най-дългата програма с идеята, че тя пере "по-добре“. Истината е, че:



– за леко замърсени дрехи кратките програми са напълно достатъчни



– по-дългото въртене не означава по-чисто, а по-износено пране



– модерните перални са проектирани да перат ефективно за по-кратко време



Дългите програми имат смисъл при силно замърсено работно облекло, не при ежедневни дрехи.



Важно!!! Температурата е по-важна от програмата



Много петна не изискват висока температура. Пране на 30–40°C запазва цветовете и тъканите. Високата температура фиксира някои петна, вместо да ги премахне. Честото пране на 60–90°C състарява дрехите значително по-бързо



Високите температури са оправдани основно за спално бельо, кърпи и хигиенни нужди, не за всяко пране.



Гадната миризма не идва от дрехите, а от пералнята



Ако прането мирише неприятно, проблемът често е – пране само на ниски температури, остатъци от препарат или задържана влага.



Решението не е повече омекотител, а периодично пускане на празна пералня на по-висока температура и редовно почистване на чекмеджето и гуменото уплътнение, съветва ФОКУС.



Течният препарат не винаги е по-добрият избор



– при ниски температури често не отстраняват мазни замърсявания



– по-лесно се предозират



– оставят повече остатъци при твърда вода



Прахообразните препарати често се справят по-добре с упорити замърсявания, стига да се използват разумно.