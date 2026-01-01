ИЗПРАТИ НОВИНА
Още в началото на 2026 ни удря магнитна буря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:15Коментари (0)216
Новата година започва със слаба до средна геомагнитна буря. Явлението се очаква в събота на 3 януари. Слънчево изригване на 31 декември 2025 г., частично насочено към нашата планета, е причината за смущенията в земното магнитно поле през последните 24 часа.

Днес – 1 януари, беше отчетена първата слаба геомагнитна буря за 2026 година от най-ниската степен Kp 5/G1. Според прогнозата за космическото време, в събота предстои слаба до средна геомагнитна буря от степени Kp 5-Kp 6/G1-G2.

Засега изгледите са от 4 до 9 ануари геомагнитната обстановка да бъде спокойна.

Степени на геомагнитните бури

Kp индекс - показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5 / G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6 / G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7 / G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8 / G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9 / G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.








