ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Още преди сватбата Рачков вече е стресиран
Мястото отвори наскоро, а по време на откриването двамата официално обявиха своя годеж.
"Една декемврийска сутрин, докато си пиех кафето, си дадох сметка, че съм намерил точния човек", споделя Рачков пред "Филтър". "Веднага звъннах на Кремена Халваджиян и я помолих да ми помогне да намерим пръстен. Тя беше първата, която разбра за намеренията ми, но ми каза: "Ти си луд! Как ще намерим годежен пръстен на 15 декември!" Аз обаче знаех, че тя е фурия и ще се справи. След час ми се обади и каза: "Имаш късмет!""
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3364
|предишна страница [ 1/561 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
06:30 / 13.02.2026
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS