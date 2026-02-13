Още преди сватбата Рачков вече е стресиран

© "Така изглежда човек, поставен в неестествена за него среда." Това написа годеницата на Рачков, след като публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда, че оправя маникюра на Димитър Рачков. Разбира се, освен просто стреснат поглед на известния водещ кадърът е и една добра реклама на новия салон за красота на неговата половинка.



Мястото отвори наскоро, а по време на откриването двамата официално обявиха своя годеж.



"Една декемврийска сутрин, докато си пиех кафето, си дадох сметка, че съм намерил точния човек", споделя Рачков пред "Филтър". "Веднага звъннах на Кремена Халваджиян и я помолих да ми помогне да намерим пръстен. Тя беше първата, която разбра за намеренията ми, но ми каза: "Ти си луд! Как ще намерим годежен пръстен на 15 декември!" Аз обаче знаех, че тя е фурия и ще се справи. След час ми се обади и каза: "Имаш късмет!""