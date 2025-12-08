Орлин Горанов стана "Рицар на годината"

© Легендата на българската естрада Орлин Горанов стана 18-ият носител на престижния приз "Рицар на годината 2025“, връчван на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.



Най-високото отличие Горанов получи лично от Н. Пр. акад. Румен Ралчев за своя значим принос към дейността на Ордена, за дългогодишната си обществена активност и за всеотдайната му работа в полза на обществото.



Номинациите за наградата се провеждат един месец преди официалното връчване. Предложенията се обсъждат и гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, като номинацията, получила най-много гласове, се утвърждава с Указ от Великия Приор акад. Румен Ралчев.



След получаването на приза популярният изпълнител сподели своето вълнение:



"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие. Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите – както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Горанов.



Тази година Коледният благотворителен "Бал на Рицарите“ се проведе в хотел "Маринела“, където се събраха над 300 рицари и гости. В рамките на вечерта бе организиран благотворителен търг, като всички събрани средства ще бъдат насочени към подкрепа на талантливи български деца.



Удостоени с наградата "Рицар на годината“ са били:



• 2008 г. – Румен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България



• 2009 г. – йеромонах Иван – създател на приюта за сираци в с. Нови хан



• 2010 г. – Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София



• 2011 г. – Живко Тодоров – кмет на гр. Ст. Загора



• 2012 г. – проф. Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей



• 2013 г. – Денчо Бояджиев – кмет на гр. Разград



• 2014 г. – акад. Антон Дончев – писател, мислител



• 2015 г. – Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България



• 2016 г. – проф. д-р Генчо Начев – директор на болница "Св. Екатерина“



• 2017 г. – Мая Манолова – Омбудсман на Република България



• 2018 г. – Минчо Коралски – изпълнителен директор на "Агенцията за хората с увреждания“



• 2019 г. - Георги Иванов, първият български космонавт



• 2020 г. - Проф. Георги Чапкънов - Чапа, скулптор, илюстратор и сценограф



• 2021 г. - Генерал-майор проф. д-р Венцеслав Мутафчийски



• 2022 г. - Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет



• 2023 г. – Илияна Йотова вицепрезидент на Република България



• 2024 г. – Илияна Раева, председателят на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ)