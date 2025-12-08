ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Орлин Горанов стана "Рицар на годината"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)0
©
Легендата на българската естрада Орлин Горанов стана 18-ият носител на престижния приз "Рицар на годината 2025“, връчван на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

Най-високото отличие Горанов получи лично от Н. Пр. акад. Румен Ралчев за своя значим принос към дейността на Ордена, за дългогодишната си обществена активност и за всеотдайната му работа в полза на обществото.

Номинациите за наградата се провеждат един месец преди официалното връчване. Предложенията се обсъждат и гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, като номинацията, получила най-много гласове, се утвърждава с Указ от Великия Приор акад. Румен Ралчев.

След получаването на приза популярният изпълнител сподели своето вълнение:

"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие. Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите – както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Горанов.

Тази година Коледният благотворителен "Бал на Рицарите“ се проведе в хотел "Маринела“, където се събраха над 300 рицари и гости. В рамките на вечерта бе организиран благотворителен търг, като всички събрани средства ще бъдат насочени към подкрепа на талантливи български деца.

Удостоени с наградата "Рицар на годината“ са били:

•    2008 г. – Румен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България

•    2009 г. – йеромонах Иван – създател на приюта за сираци в с. Нови хан

•    2010 г. – Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София

•    2011 г. – Живко Тодоров – кмет на гр. Ст. Загора

•    2012 г. – проф. Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей

•    2013 г. – Денчо Бояджиев – кмет на гр. Разград

•    2014 г. – акад. Антон Дончев – писател, мислител

•    2015 г. – Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България

•    2016 г. – проф. д-р Генчо Начев – директор на болница "Св. Екатерина“

•    2017 г. – Мая Манолова – Омбудсман на Република България

•    2018 г. – Минчо Коралски – изпълнителен директор на "Агенцията за хората с увреждания“

•    2019 г. - Георги Иванов, първият български космонавт

•    2020 г. - Проф. Георги Чапкънов - Чапа, скулптор, илюстратор и сценограф

•    2021 г. - Генерал-майор проф. д-р Венцеслав Мутафчийски

•    2022 г. - Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет

•    2023 г. – Илияна Йотова вицепрезидент на Република България

•    2024 г. – Илияна Раева, председателят на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ)







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на...
08:38 / 08.12.2025
Нови искри между Димитър Рачков и Мария Игнатова
22:43 / 07.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:35 / 07.12.2025
Световноизвестен пловдивчанин се завърна на победния път
18:47 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:27 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Шахматни състезания
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: