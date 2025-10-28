Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по света

© Денят на бесарабските българи, честван на 29 октомври, е повод за почит към културното наследство, единството и идентичността на българската общност в Бесарабия – днешните южни територии на Украйна и Молдова.



Потомци на преселници от края на XVIII и началото на XIX век, бесарабските българи са съществена част от многонационалната мозайка на региона.



Празникът се отбелязва с фестивали, културни прояви и инициативи за опазване на традициите както в България, така и сред диаспората. Тази година, на фона на геополитическите напрежения, посланието за мир и сътрудничество звучи особено силно и необходимо.



Сред вдъхновяващите личности, които работят за единството на бесарабската общност, е Оксана Желяпова – първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена 2022“.



За нея короната обаче остава на втори план. Истинската ѝ мисия е подкрепата на бесарабските българи и радостта на децата, на които тя помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев.



"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света. На 29 октомври честваме нашия ден – ден на единството и надеждата. Вярвам, че само когато сме заедно, можем да постигнем мир и доброта. Не всичко е пари – важно е да оставим спомен след нас“, споделя Оксана.



Желяпова стои зад редица инициативи, които обединяват различни националности в региона на Молдова – бесарабски българи, гагаузи, молдовци и други.



Тя организира изложби, спортни двубои и културни събития, които носят символичното име "Приятелство“.



"Идеята в тези проекти е събирането на всички националности. Няма победители и победени. Всеки е победител, защото хората се обединиха“, казва тя.



Оксана отправя и призив към българските институции и посолства да бъдат по-близо до сънародниците в чужбина:



"Българските посолства трябва да защитават интересите на българите по света – тяхната култура, ценности и вяра. Да реагират при нужда и да работят активно за общността.“



Тя също насърчава бесарабските българи да се завръщат в родината:



"Искам нашите хора да живеят в България, да работят и учат тук, да се чувстват пълноценни граждани, а не гастарбайтери. България винаги се радва на своите деца – вратите са отворени за всички!“



Днес Оксана Желяпова живее в България и споделя, че каузата ѝ я е довела именно тук.



Тя е майка на две деца, магистър по право с квалификации в Криминално и Международно право, завършени в МГУ – Молдова, и вече легализирани в България.



Макар все още да не е решила дали ще практикува професията си, тя е категорична:



"Искам да има справедливост – във всяка житейска история, с която се сблъсквам.“



29 октомври не е просто дата в календара – това е ден на гордост, памет и надежда. Ден, в който бесарабските българи по света си напомнят, че единството и човечността са най-голямото богатство на народа.