ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02Коментари (0)219
©
Денят на бесарабските българи, честван на 29 октомври, е повод за почит към културното наследство, единството и идентичността на българската общност в Бесарабия – днешните южни територии на Украйна и Молдова.

Потомци на преселници от края на XVIII и началото на XIX век, бесарабските българи са съществена част от многонационалната мозайка на региона.

Празникът се отбелязва с фестивали, културни прояви и инициативи за опазване на традициите както в България, така и сред диаспората. Тази година, на фона на геополитическите напрежения, посланието за мир и сътрудничество звучи особено силно и необходимо.

Сред вдъхновяващите личности, които работят за единството на бесарабската общност, е Оксана Желяпова – първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена 2022“.

За нея короната обаче остава на втори план. Истинската ѝ мисия е подкрепата на бесарабските българи и радостта на децата, на които тя помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев.

"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света. На 29 октомври честваме нашия ден – ден на единството и надеждата. Вярвам, че само когато сме заедно, можем да постигнем мир и доброта. Не всичко е пари – важно е да оставим спомен след нас“, споделя Оксана.

Желяпова стои зад редица инициативи, които обединяват различни националности в региона на Молдова – бесарабски българи, гагаузи, молдовци и други.

Тя организира изложби, спортни двубои и културни събития, които носят символичното име "Приятелство“.

"Идеята в тези проекти е събирането на всички националности. Няма победители и победени. Всеки е победител, защото хората се обединиха“, казва тя.

Оксана отправя и призив към българските институции и посолства да бъдат по-близо до сънародниците в чужбина:

"Българските посолства трябва да защитават интересите на българите по света – тяхната култура, ценности и вяра. Да реагират при нужда и да работят активно за общността.“

Тя също насърчава бесарабските българи да се завръщат в родината:

"Искам нашите хора да живеят в България, да работят и учат тук, да се чувстват пълноценни граждани, а не гастарбайтери. България винаги се радва на своите деца – вратите са отворени за всички!“

Днес Оксана Желяпова живее в България и споделя, че каузата ѝ я е довела именно тук.

Тя е майка на две деца, магистър по право с квалификации в Криминално и Международно право, завършени в МГУ – Молдова, и вече легализирани в България.

Макар все още да не е решила дали ще практикува професията си, тя е категорична:

"Искам да има справедливост – във всяка житейска история, с която се сблъсквам.“

29 октомври не е просто дата в календара – това е ден на гордост, памет и надежда. Ден, в който бесарабските българи по света си напомнят, че единството и човечността са най-голямото богатство на народа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025
Идва в Пловдив в ново амплоа
19:06 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колоездене - състезания и подготовка
Презастрояването на Пловдив
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: