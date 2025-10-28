ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по света
Потомци на преселници от края на XVIII и началото на XIX век, бесарабските българи са съществена част от многонационалната мозайка на региона.
Празникът се отбелязва с фестивали, културни прояви и инициативи за опазване на традициите както в България, така и сред диаспората. Тази година, на фона на геополитическите напрежения, посланието за мир и сътрудничество звучи особено силно и необходимо.
Сред вдъхновяващите личности, които работят за единството на бесарабската общност, е Оксана Желяпова – първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена 2022“.
За нея короната обаче остава на втори план. Истинската ѝ мисия е подкрепата на бесарабските българи и радостта на децата, на които тя помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев.
"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света. На 29 октомври честваме нашия ден – ден на единството и надеждата. Вярвам, че само когато сме заедно, можем да постигнем мир и доброта. Не всичко е пари – важно е да оставим спомен след нас“, споделя Оксана.
Желяпова стои зад редица инициативи, които обединяват различни националности в региона на Молдова – бесарабски българи, гагаузи, молдовци и други.
Тя организира изложби, спортни двубои и културни събития, които носят символичното име "Приятелство“.
"Идеята в тези проекти е събирането на всички националности. Няма победители и победени. Всеки е победител, защото хората се обединиха“, казва тя.
Оксана отправя и призив към българските институции и посолства да бъдат по-близо до сънародниците в чужбина:
"Българските посолства трябва да защитават интересите на българите по света – тяхната култура, ценности и вяра. Да реагират при нужда и да работят активно за общността.“
Тя също насърчава бесарабските българи да се завръщат в родината:
"Искам нашите хора да живеят в България, да работят и учат тук, да се чувстват пълноценни граждани, а не гастарбайтери. България винаги се радва на своите деца – вратите са отворени за всички!“
Днес Оксана Желяпова живее в България и споделя, че каузата ѝ я е довела именно тук.
Тя е майка на две деца, магистър по право с квалификации в Криминално и Международно право, завършени в МГУ – Молдова, и вече легализирани в България.
Макар все още да не е решила дали ще практикува професията си, тя е категорична:
"Искам да има справедливост – във всяка житейска история, с която се сблъсквам.“
29 октомври не е просто дата в календара – това е ден на гордост, памет и надежда. Ден, в който бесарабските българи по света си напомнят, че единството и човечността са най-голямото богатство на народа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
