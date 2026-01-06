ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ограбиха известен водещ, той излезе с предупреждение
"Това ми беше наградата, че спечелих "Зелено перо" за отразяване на зелени събития през далечната 2015 г.", продължава горчивия си разказ Владимиров. "Колелото си беше като ново с дискови спирачки и амортисьори. Хич не беше лошо колелце." Водещият показва как точно велокатинарът на колелото му е бил срязан, за да бъде извършена кражбата. "Виждате момчетата как добре са се справили", добавя Павел Владимиров.
За кармата и едно сериозно предупреждение
Във видеото телевизионният водещ размишлява на глас за хората, които постоянно извършват кражби. "Чудя се как има на този свят хора, които цял живот се занимават с кражби, с измами, вместо да си седнат на г*за, да се усъвършенстват в нещо, да започнат да работят. Защото какво ще спечелят от това колело, като го продадат? На мен ми е някакъв мил спомен, като някаква награда, която съм получил за нещо, което съм направил. Няма чак толкова висока парична стойност, въпреки че колелото беше готино и запазено. Как спят спокойно тези хора, как не ги е страх от карма, от някакви натрупани кофти неща, които ще се изсипят върху тяхната глава, върху главите на близките им? Редки тъпанари!".
Павел Владимиров отправя и сериозно предупреждение към всички: "Пазете си нещата, ама то и да ги пазите, ако им е писано да ги откраднат, ще ги откраднат."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2883
|предишна страница [ 1/481 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Смениха името на наше село
14:59 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS