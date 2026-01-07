ЗАРЕЖДАНЕ...
Официално вече са разведени
Съдия Стефани Дж. Уилямс от Нашвил, Тенеси, се произнесе за разтрогването на брака на отличената с награда "Оскар“ актриса и четирикратния носител на "Грами“ на заседание, проведено на 6 януари. Съдът счита, че постигнатите между Кидман и Ърбан споразумения относно разпределението на имуществото и определянето на попечителството над децата са изчерпателни.
Съдията отбеляза, че "между страните съществуват непреодолими различия, които правят продължаването на брачните отношения непрактично и невъзможно“. Кидман и Ърбан не присъстваха на заседанието.
Звездната двойка е разделена от началото на лятото, а Кидман подаде молба за развод през септември 2025 г. Всички правни въпроси, свързани с разпределението на имуществото и попечителството над децата, бяха уредени и подписани още в деня на подаването на молбата за развод. Законодателството на щата Тенеси изисква 90-дневен период на изчакване за двойки с непълнолетни деца, преди разводът да влезе в сила. Звездите са родители на две дъщери - Фейт Маргарет и Съндей Роуз, които са в тийнейджърска възраст, припомня Асошиейтед прес.
Подписаното споразумение предвижда Кидман да бъде основният родител, с когото ще живеят децата. Семейството остава в Нашвил, както досега. В документа се отбелязва, че нито един от родителите няма да дължи издръжка за децата или съпружеска издръжка, а имуществото им ще бъде разделено приблизително поравно.
Кидман и Ърбан, и двамата на по 58 години, се срещат в Лос Анджелис през 2005 г. Те се ожениха в Сидни през следващата година. Бракът бе първи за певеца и втори за актрисата, която беше омъжена за Том Круз от 1990 до 2001 г. , с когото са родители на две по-големи деца.
