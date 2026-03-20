Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:55 13:55 1293 1293

Ново изследване предупреждава, че предстоящото явление Ел Ниньо може да се окаже едно от най-силните за последните десет години. Според експерти, това климатично събитие има потенциала да окаже значително влияние върху глобалните температури, валежите и екстремните метеорологични явления по света.



Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в централната и източната част на Тихия океан. Това води до сериозни промени в атмосферната циркулация, които могат да предизвикат суши в едни региони и проливни дъждове в други.



Очакванията са, че новият цикъл ще достигне своя пик през следващите месеци, като съществува риск от рекордно високи температури в глобален мащаб. Учените отбелязват, че комбинацията между Ел Ниньо и дългосрочното глобално затопляне може да засили ефекта върху климата и да доведе до по-чести екстремни явления.



Сред възможните последствия са:



по-интензивни горещи вълни



увеличен риск от суша в някои части на света



наводнения и силни бури в други региони



Експертите съветват правителствата и обществото да се подготвят за потенциални климатични аномалии, като се предприемат навременни мерки за адаптация и намаляване на риска.



Темата за Ел Ниньо остава ключова за метеоролозите и климатолозите, тъй като подобни явления оказват пряко въздействие върху земеделието, водните ресурси и икономиката в глобален план, съобщават от Meteo Balkans.