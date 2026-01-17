ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Обявена за мъртва жена се съживи на погребението си
След като 103-годишната Гангабай Сакхаре била обявена за мъртва, започнала подготовка за погребението ѝ.
Според традицията - тя била облечена в ново бяло сари, ноздрите ѝ бяли пълни с памук, а крайниците ѝ били превързани.
На церемонията обаче племенникът на "починалата“ забелязал, че тя започва да движи пръстите на краката си. Когато памукът бил премахнат, столетницата "се върнала към живота" и и поела дълбоко въздух.
Така скръбта за близките ѝ се превръща в празненство. А всички си спомнили, че денят на "смъртта“ на Гангабай Сакхаре, съвпадал с рождения ѝ ден.
"В един миг скръбта се превърнала в триумф. Катафалката била върната обратно, а погребалната палатка бързо била демонтирана“, коментира NDTV.
Сега съседите наричат възрасната жена "живо чудо“, хора от околните села се стичат към дома ѝ, за да видят я видят, пише bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
21:12 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS