ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
Телец
Телците ще получат възможност да разрешат финансов проблем, който отдавна ги тревожи. Пълнолунието ще им донесе яснота за начините, по които могат да подредят бюджета си или да намерят нов източник на доходи.
Те ще усетят лекота там, където преди е имало напрежение. Сякаш магия ще разсее облаците на несигурността над тях. Денят ще им покаже, че упоритостта винаги се отплаща. Телците ще си възвърнат увереността и ще погледнат напред с оптимизъм.
Дева
Девите ще почувстват силата на пълнолунието най-вече в личните отношения. Напрежение, което дълго време е тлеело с близък човек, ще намери решение по изненадващо лек начин. Те ще успеят да кажат думите, които досега не са имали смелост да изрекат.
Ситуацията ще се обърне в тяхна полза и ще им донесе вътрешен мир. Утрешният ден ще бъде като знак, че Вселената подкрепя откритите разговори. Девите ще почувстват, че им е паднал камък от сърцето.
Скорпион
Скорпионите ще усетят как работни проблеми, които дълго време са се протакали, най-накрая намират решение. Сякаш енергията на пълнолунието отваря нови възможности и премахва натрупаните им блокажи.
Те ще получат подкрепа от неочакван човек или ще им хрумне блестяща идея. Това ще им даде увереност, че са на правилния път. Ситуации, които са изглеждали като "затворена врата“, ще се превърнат в нови шансове. Скорпионите ще завършат деня с усмивка и облекчение.
Водолей
Водолеите ще имат възможност да се освободят от вътрешно напрежение и стари страхове. Пълнолунието ще им даде сили да затворят една страница и да започнат нова. Проблеми, които са ги държали будни нощем, ще изглеждат дребни и лесни за решаване.
Те ще почувстват свеж полъх и вдъхновение да тръгнат в нова посока. Сякаш магическа сила ще изчисти пътя им от пречки. Денят ще им донесе надежда и нов заряд за бъдещето.
Някои зодии утре ще усетят благотворната енергия на септемврийското пълнолуние. Проблемите, които ги измъчват отдавна, ще започнат да се решават като с магия. Всяка от тези зодии ще получи шанс за ново начало. Пълнолунието ще им покаже, че когато небето е на наша страна, няма препятствие, което да не може да бъде преодоляно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1122
|предишна страница [ 1/187 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
15:27 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS