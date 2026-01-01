ИЗПРАТИ НОВИНА
Нумеролог: С 2026 г. започваме промяната
Автор: Илиана Пенова 16:41
©
Кое е числото на 2026? На въпросът отговори пред ФОКУС нумерологът Ния Николова.

Като съберем 2, 2 и 6 се получава 10. Единицата е енергията, която носи 2026 г. Говорихме си миналия път за числото 9, което е на 2025 г. – числото на приключването, на равносметката, на момента, в който всички трябва да усетим какво вече не е нужно в живота ни и да се отърсим от него, за да оставим път и нова посока за единицата – новите неща, които ще влязат в живота ни. Това е енергията на 2026 г. Единицата носи новото във всякакъв аспект – нов начин на мислене, нов начин на съществуване, нови случки, нови моменти, абсолютно във всякакъв аспект идва новото през 2026 г. и трябва да се съобразим с това. Какво значи да се съобразим? Ами, до края на тази година остана малко – да се освободим от всичко, което вече не е нужно в живота ни, за да можем да дадем път на новото, във всякакъв аспект – в материален, ментален и емоционален.

2025-та, беше доста динамична година. Каква година ще бъде 2026-та? Ще има ли такава динамика или ще е по-спокойно с новите неща?

Да, още сме да в енергията на петицата от 2025 г., която е емоционална. Затова годината беше динамична откъм емоционална гледна точка. На всеки са му се случвали емоционални промени и преживяване на емоционални, дълбоки състояния. Мунданно, световно, всеки един човек в 2025 г. в личната си година има петица, което направи света изключително емоционален – емоционално взимане на решения, емоционален начин на съществуване.

"А сега, през 2026 г., идва числото шестица, което е доста по-заземено, но то пък отива в дълбоките нива на всичко – на знания, на случки, на интензитет. Отиваме навътре, в дълбините и на земята, и на самото състояние на хората, и се очаква нещо ново. Няма да сме толкова емоционални, но пък тук се включва егото. Шестицата е числото на егото, което значи, че цялата 2026 г., цял свят, световно, мунданно, всеки човек в личната си година ще има шестица и ще го направи себеотстояващ се", обясни тя.

Нумеролът обясни, че през новата година егото се повишава и започваме да показваме себе си. 

"В доста аспекти няма да е най-положително, защото всеки ще дърпа към себе си, всеки ще мисли, че е прав, и всеки ще иска да отстоява себе си, да дърпа всичко в своя посока и да се покаже колко знае, колко може", коментира тя.

"Това дава стабилитет на човека, защото ще помогне всеки да намери мястото си и всеки да отстоява себе си, но пък е предвестник на доста неблагоприятни глобално моменти, защото в световен мащаб политически всеки ще дърпа в своята посока и няма да е леко", добави Ния Николова.

"Всъщност, ако трябва да кажем общо, следващите четири години – 2026, 2027, 2028 и 2029, няма да са лек период. Очакват ни промени. Влизаме в години 1, 2 и 3. Всеки активно ще се обръща към себе си, ще търси себе си и ще отстоява себе си. И с 2026 г. ние реално започваме промяната в следващите четири години, която ще е много интензивна", заключи нумерологът.







