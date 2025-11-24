Новият любимец на България днес навършва 19 години

© Фокус Симеон Владимиров Николов е български волейболист, играещ на поста разпределител за руския клуб ВК "Локомотив“ (Новосибирск) и националния отбор на България. Той е син на бившия волейболист Владимир Николов и брат на Александър Николов, също професионален волейболист.



Започва кариерата си в столичния клуб ВК Левски Волей, с който става шампион на България и носител на Суперкупата. През сезон 2024 – 2025 играе за университета "Лонг Бийч“ в САЩ, където постига индивидуални успехи и е отличен като "новобранец на седмицата“ в конференцията "Big West“.



През май 2025 година подписва договор с руския "Локомотив“ (Новосибирск) където негов треньор е Пламен Константинов. Роден е на днешния 24 ноември, но през 2006 година.