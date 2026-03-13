Българският баскетболист и звезда на гръцкия тим "Олимпиакос" Александър Везенков се е разделил с половинката си Никол Елефтериаду.Връзката на нашето момче с бившата национална състезателка по водна топка продължи близо четири години, като те съумяха да я запазят дори по времето, когато той се състезаваше отвъд океана в NBA."Тъжна новина излезе наяве, след като Саша Везенков и Никол Елефтериаду решиха да поемат по различни пътища в живота, слагайки край на връзката си. Двойката е заедно от 2022 г. и през всичките тези години е била предпазлива, избягвайки светлината на прожекторите, доколкото е възможно, и защитавайки личния си живот. Раздялата им се е случила преди доста време, но до този момент не се е знаело за нея, тъй като и двамата са предпочели да я пазят далеч от публичност", пише в профила си в Instagram гръцката медия basketvoice.gr.В момента Везенков е извън терена, тъй като се възстановява от контузия, заради която не успя да се включи и в дербито Олимпиакос-Панатинайкос.Саша, който е водещият реализатор на "червено-белите", не е играл от 21 февруари насам, когато получи контузия във финала за Купата на Гърция срещу същия съперник.