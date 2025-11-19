Нов скандал разтърси "Ергенът: Любов в рая"

© В последния епизод на риалито "Ергенът: Любов в рая" стана нов скандал, въпреки че Шемин вече отдаваня я няма и уж участниците се успокоиха. Повод са по-високия тон между Габриела и Радо станаха разкритието, че Радо се познава с момичето, което влезе последно в предаването - Галена, за която Plovdiv24.bg вече ви съобщи подробности.



Двамата са се срещнали в социалните мрежи и са си писали няколко дни преди да влязат в риалитито. Скандалът между Габриела и Радослав бързо набра скорост с обвинения и нападки. Според Габи не е честно в шоуто едновременно да има хора, които не се познават и такива, които се знаят от преди това.



"Не е честно, защото всички други тук, дори и ние, старите ергенки, сме с равен старт и се запознаваме с нашите "мачове“ и разбираме каквото ни трябва за тях тук. Те имат няколко дни чатове отвън и една уговорка: "Дай да си даваме рози вътре!“⁣, каза Габриела.



Радо се опитваше всячески да се защити, но срещу Габриела нямаше никакъв шанс.



"Според мен Радо играе игра и то такава игра, в която хората да го видят в една светлина, а всъщност, е нещо по-различно. Обаче тук нещата не остават скрити. И си личи колко е повърхностен.“, коментира Киара.



Останалите участници също бяха възмутени и нападнаха Киара.