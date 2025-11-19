ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов скандал разтърси "Ергенът: Любов в рая"
Двамата са се срещнали в социалните мрежи и са си писали няколко дни преди да влязат в риалитито. Скандалът между Габриела и Радослав бързо набра скорост с обвинения и нападки. Според Габи не е честно в шоуто едновременно да има хора, които не се познават и такива, които се знаят от преди това.
"Не е честно, защото всички други тук, дори и ние, старите ергенки, сме с равен старт и се запознаваме с нашите "мачове“ и разбираме каквото ни трябва за тях тук. Те имат няколко дни чатове отвън и една уговорка: "Дай да си даваме рози вътре!“, каза Габриела.
Радо се опитваше всячески да се защити, но срещу Габриела нямаше никакъв шанс.
"Според мен Радо играе игра и то такава игра, в която хората да го видят в една светлина, а всъщност, е нещо по-различно. Обаче тук нещата не остават скрити. И си личи колко е повърхностен.“, коментира Киара.
Останалите участници също бяха възмутени и нападнаха Киара.
