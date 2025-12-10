Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в българското кино и телевизионно творчество

© Българската национална телевизия (БНТ), най-големият продуцент на телевизионно кино в страната, представя новия български сериал "Мамник“, който ще започне на 8 януари и ще се излъчва всеки четвъртък от 21.00 ч. по БНТ 1.



Режисьорът на продукцията, Виктор Божинов (б.р. - основен режисьор на сериалите "Под прикритие" и "Вина"), сподели в "Денят започва“, че "Мамник“ е най-интересният проект, който е създавал досега.



"За мен сериалът е нещо ново, нещо различно“, каза той, подчертавайки желанието си да предложи на зрителите уникално телевизионно изживяване.



Особено важно за екипа е било да не разочарова феновете на романа, върху който е базиран сериалът.



"Другата важна задача е да се надгради, така че нещата да се случват в телевизионен формат“, добави Божинов.



Жанрово "Мамник“ започва като сериозна криминална драма, преминава през особена мистерия и достига до история, изпълнена с фолклор, ужаси и много страх, обясни режисьорът.



Една от най-интересните иновации в сериала е, че зрителите за първи път в историята на българското кино и телевизионно творчество ще видят изцяло компютърно генериран герой – Мамникът, което допринася за уникалната атмосфера и визуалната идентичност на продукцията.



"Мамник“ обещава да предложи на българската публика комбинация от криминална интрига, мистерия и фолклорен ужас, поставяйки нови стандарти в телевизионното кино в страната.