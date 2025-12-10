ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в българското кино и телевизионно творчество
Режисьорът на продукцията, Виктор Божинов (б.р. - основен режисьор на сериалите "Под прикритие" и "Вина"), сподели в "Денят започва“, че "Мамник“ е най-интересният проект, който е създавал досега.
"За мен сериалът е нещо ново, нещо различно“, каза той, подчертавайки желанието си да предложи на зрителите уникално телевизионно изживяване.
Особено важно за екипа е било да не разочарова феновете на романа, върху който е базиран сериалът.
"Другата важна задача е да се надгради, така че нещата да се случват в телевизионен формат“, добави Божинов.
Жанрово "Мамник“ започва като сериозна криминална драма, преминава през особена мистерия и достига до история, изпълнена с фолклор, ужаси и много страх, обясни режисьорът.
Една от най-интересните иновации в сериала е, че зрителите за първи път в историята на българското кино и телевизионно творчество ще видят изцяло компютърно генериран герой – Мамникът, което допринася за уникалната атмосфера и визуалната идентичност на продукцията.
"Мамник“ обещава да предложи на българската публика комбинация от криминална интрига, мистерия и фолклорен ужас, поставяйки нови стандарти в телевизионното кино в страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2536
|
|предишна страница [ 1/423 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS