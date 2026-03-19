Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев направи доста изненадващо предложение в ефир, като намеси 500 евро.Това се случи по време на участието на Александър Бешев. Счетоводителят се затрудни на въпрос, беше и използвал телефонния си жокер, когато Ники изненадващо предложи:"Дайте ми 500 евро и ще ѝ звъннем пак“, имайки предвид участникът отново да има възможност да се обади на приятелката си.Макар предложението да бе направено с чувство за хумор, то предизвика бурни реакции.Александър Бешев продължи играта по приетите досега правила. Въпреки това той отпадна малко по-късно, тъй като не успя да отговори на въпрос за литературния герой Корморан Страйк и си тръгна с 1500 евро.