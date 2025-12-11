Невероятна история от медната епоха в България за мъж, оцелял от брутално нападение от лъв

© Учени откриха скелет на млад мъж от медната епоха в Източна България, който е преживял тежко нападение от праисторически лъв, съобщава Journal of Archaeological Science.



Скелетът е намерен в некропол близо до обекта Козарева могила и датира от петото хилядолетие пр.н.е. Младият мъж е бил на възраст между 18 и 25 години по време на смъртта си. Останките показват серия от тежки наранявания по черепа, ръцете и краката, които археолозите свързват със захапки от голям месояден хищник, вероятно праисторически лъв.



Лъвовете, които днес не се срещат в България, са населявали Балканите между неолита и желязната епоха, когато климатичните условия са били подходящи за тяхното заселване от Африка.



Учени не могат да определят как точно се е случила срещата между младия мъж и лъва, както и дали става дума за случайна среща, нападение на уязвима плячка или опит за лов от страна на тийнейджъра.



Въпреки тежките рани, скелетът показва признаци на заздравяване, което означава, че мъжът не е починал веднага след нападението. Раните по черепа, ръцете и краката му вероятно са затруднявали ходенето и извършването на основни физически задачи. Според изследователите, въпреки сериозните увреждания, мозъкът на младия мъж не е бил засегнат.



Оцеляването му предполага, че общността се е грижила за него.



"Това показва, че хората по това време са се грижили за своите членове с увреждания“, отбелязват учените. Въпреки че не са намерени следи от медицинска намеса като при трепанационни случаи, е вероятно общността да е прилагала методи за облекчаване на болката и предотвратяване на възпаление.



Откритието предоставя ценна информация за живота и социалните взаимоотношения на хората по време на медната епоха в региона, както и за срещите им с големите хищници, населявали Балканите преди хилядолетия.