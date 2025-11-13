ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Неочаквана среща в "Аз обичам България". Алекс Сърчаджиева се намеси
Оказа се, че тя обаче подкрепя противниковия отбор.
"Какво правиш там, в тая публика? Ти си с червено и си дошла в публиката на тоя злодей?", попита се Стоян.
Водещата Алекс Сърчаджиева веднага се намеси и припомни:
"Само да кажа, че роднински връзки между членове на отборите и публиката не са позволени."
Жената от публиката сподели: "Нямаме роднинска връзка, но сме повече от роднини. Много близък го чувствам! Той спаси една моя Коледа."
Тя сподели, че преди няколко години през зимата тя се е успала и е закъснявала за влака си, с който трябвало да се прибере за празниците.
"Бях си купила билет за влака и се успах. Станах в последния момент и от "Дондуков" до Централна гара никой не пожела да ме вземе. Стоян чакаше за представление в колата си пред Младежкия театър. Бях махала вече на около 20 таксита. Отчаяна, отидох до колата му, почуках и му казах: "Моля те ще ме закараш ли до гарата?".
Стоян без колебание откликнал и я откарал навреме, спасявайки ѝ празника.
"Закарах я и не знам какво прави сега тука! Тя беше много притеснена", заяви той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2208
|предишна страница [ 1/368 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS