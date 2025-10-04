ЗАРЕЖДАНЕ...
|Необичаен плаж се превърна в туристическа атракция
"Природен феномен, причинен от времето и ерозията, е създал уникален, бучест пясък, който е много подобен на това, което бихте намерили зад щанда за закуски в киносалон“, отбелязва статията.
Малки образувания, подобни на късчета пясък, покриват целия плаж. Тези песъчинки са образувани от варовикови водорасли и бял пясък и растат под водата в продължение на хиляди години, като вълните и слънчевата светлина ги оформят в грудкови форми.
Тези песъчинки са смесени и с черния пясък и вулканичната скала, с които са известни Канарските острови, разположени край западния бряг на Африка.
Плажът се намира близо до град Коралехо в община Ла Олива, а други плажове по същото крайбрежие на Канарските острови също имат подобен пясък.
Плая дел Бахо де ла Бура е станал по-известен със сюрреалистичния си, подобен на корал пясък, който се превърна в хит сред потребителите на TikTok, отколкото с плуването, тъй като бурните води на Атлантическия океан често са опасни.
Тук също така няма шезлонги, тъй като "плажът на пуканките“ е чудо на природата, на което да се възхищавате, докато се разхождате или карате колело.
