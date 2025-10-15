ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не всички ще върнат стрелките с час назад
Кои държави ще преминат към зимно часово време и кога ще трябва да се върнат стрелките назад?
Съединени щати и Канада - Преминаването към зимно часово време ще се извърши на 2 ноември 2025 г. в 2:00 ч. местно време.
Европейски съюз - Смяната ще стане на 26 октомври 2025 г. в 1:00 ч. по координирано универсално време (UTC).
Австралия - В щатите, където се прилага лятно часово време (Нов Южен Уелс, Виктория, Южна Австралия, Тасмания и Австралийската столична територия), връщането към зимно време ще се осъществи на 6 април 2025 г. в 3:00 ч. лятно часово време, когато стрелките ще бъдат преместени на 2:00 ч.
Близък изток (Израел, Ливан, Палестина, Египет) - Часовниците се сменят в последния петък или неделя на октомври.
В повечето страни всъщност няма понятие "зимно време“, а се говори за "стандартно време“ и "лятно време“.
От 2021 г. всяка държава от Европейския съюз има право самостоятелно да решава дали да сменя времето или не. Повечето държави обаче все още спазват тази практика.
Европейски държави, които сменят времето:
Испания, Италия, Австрия, Албания, Андора, Белгия, Босна и Херцеговина, Обединеното кралство, Ирландия, Ватикана, Гибралтар, Дания, Косово, Люксембург, Лихтенщайн, Северна Македония, Малта, Монако, Норвегия, Нидерландия, Германия, Полша, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия, Черна гора, Швейцария, Швеция, Оландските острови, България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Румъния, Финландия.
Други държави по света, които сменят времето (цялостно или частично):
Съединени щати, Мексико, Канада, Израел, Ливан, Палестина, Египет, Гренландия, Сейнт Пиер и Микелон, Бахами, Хаити, Куба, Чили, Парагвай, Мароко, Австралия.
Държави, които не сменят времето
Китай, Япония, Индия, повечето африкански държави и държави в Южна Америка не прилагат зимно часово време поради относително постоянната продължителност на деня през цялата година.
