ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Не всички ще върнат стрелките с час назад
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58Коментари (0)39
© Plovdiv24.bg
През 2025 г. около 70 държави и територии прилагат преминаването към лятно и зимно часово време. Въпреки това повечето страни в света не използват тази практика, особено тези, които се намират по-близо до екватора, където продължителността на деня не се променя значително през годината.

Кои държави ще преминат към зимно часово време и кога ще трябва да се върнат стрелките назад?

Съединени щати и Канада - Преминаването към зимно часово време ще се извърши на 2 ноември 2025 г. в 2:00 ч. местно време.

Европейски съюз - Смяната ще стане на 26 октомври 2025 г. в 1:00 ч. по координирано универсално време (UTC).

Австралия - В щатите, където се прилага лятно часово време (Нов Южен Уелс, Виктория, Южна Австралия, Тасмания и Австралийската столична територия), връщането към зимно време ще се осъществи на 6 април 2025 г. в 3:00 ч. лятно часово време, когато стрелките ще бъдат преместени на 2:00 ч.

Близък изток (Израел, Ливан, Палестина, Египет) - Часовниците се сменят в последния петък или неделя на октомври.

В повечето страни всъщност няма понятие "зимно време“, а се говори за "стандартно време“ и "лятно време“.

От 2021 г. всяка държава от Европейския съюз има право самостоятелно да решава дали да сменя времето или не. Повечето държави обаче все още спазват тази практика.

Европейски държави, които сменят времето:

Испания, Италия, Австрия, Албания, Андора, Белгия, Босна и Херцеговина, Обединеното кралство, Ирландия, Ватикана, Гибралтар, Дания, Косово, Люксембург, Лихтенщайн, Северна Македония, Малта, Монако, Норвегия, Нидерландия, Германия, Полша, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чехия, Черна гора, Швейцария, Швеция, Оландските острови, България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Румъния, Финландия.

Други държави по света, които сменят времето (цялостно или частично):

Съединени щати, Мексико, Канада, Израел, Ливан, Палестина, Египет, Гренландия, Сейнт Пиер и Микелон, Бахами, Хаити, Куба, Чили, Парагвай, Мароко, Австралия.

Държави, които не сменят времето

Китай, Япония, Индия, повечето африкански държави и държави в Южна Америка не прилагат зимно часово време поради относително постоянната продължителност на деня през цялата година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си п...
22:53 / 14.10.2025
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
22:36 / 14.10.2025
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Разпадането на правителството “Желязков”
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: