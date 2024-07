© виж галерията Обличайте трикото и тичайте към кината, защото билетите за най-вълнуващото киноприключение, което прекрачва всякакви граници, са в продажба на касите на Кино Арена и на Kinoarena.com! Този петък двама от най-култовите комиксови герои на нашето време "Дедпул & Върколака" обединяват сили в изключително забавен киноспектакъл, който завинаги променя "малката киновселена“ на "Марвел".



В "Дедпул & Върколака" агентите от бюрократичната организация TVA, която съществува извън времето и пространството, измъкват Уейд Уилсън от мирното му съществуване и го пращат на мисия, която ще разтърси познатата Вселена. За да спаси света, Дедпул трябва да открие съкрушена и незаинтересована от нищо версия на Върколака и да го убеди да се присъедини към него… Нещо, което звучи далеч по-лесно, отколкото изглежда, да не кажем абсолютно невъзможно.



В ново видео Исус Марвелски ни кани на тази дива, безразсъдна и адски забавна авантюра между култовото дуо, готово да приеме всяко предизвикателство, което се изпречи на пътя им, а взривоопасната колаборация между двамата е на път да разчупи разбирането ни за филмите за супергерои завинаги.



Не изпускайте и лятната оферта на Кино Арена FILM OFF. В рамките на програмата до 12 септември киноманите ще могат да видят отново на екран култови заглавия от изминалите месеци на специална цена от 7 лв. За най-малките зрители в листа са включени шоколадовото изкушение “Уонка", анимацията на Disney “Желание" и забавните “Патешки истории" и “Кунг Фу Панда 4". Любителите на акшъна ще може да наваксат с “Пеларят: Смъртна присъда", “Дюн: 2" и “Аквамен и изгубеното кралство". Не липсват и български заглавия в селекцията, сред които са “Чума", “Уроци по немски", “Пулсът на танца", “Никога не е просто секс" и двете части на “Бай Иван".



Всяка седмица филмите, включени в лятната оферта, ще са различни. Заглавията в селекцията на FILM OFF за следващата киноседмица, която започва утре, са: "Чума", "Дюн: Част втора", "Ейми Уайнхаус: Back To Black".