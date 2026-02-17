ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Натали Кобилкина: Не знам дали ще имате вечеря, но нещо горещо ще имате
Тя с ентусиазъм търси места, където сексуалните преживявания ще ca най-вълнуващи и едно от тях го намира точно между печката, тиганите и чиниите. Засега не споменава дали е имала личен опит с еротични изпълнения сред паниците и тавите.
Кобилкина с вещина обявява: "Когато мъж вижда жена, готвеща нещо вкусно, въртяща дупенце и така (показва на видео как точно), се обръща към него, в неговата глава стартират сексуални фантазии“. След това следва непоколебим съвет в друга посока: "Ако в този момент ти стискаш и отпускаш своите вагинални мускули и започнеш да мислиш как ще те целува, как ще си въртиш дупенце, много бързо този мъж се пренастройва и започва да ти помага в домакинството“, и завършва игриво с извода: "След това не знам дали ще имате вечеря, но нещо горещо ще имате.“
Сексуалното гуру, за каквато по призвание се обявява Кобилкина, смята: "Страстта не умира, когато любовта свършва. Тя изчезва, когато престанем да бъдем живи един за друг. Когато връзката се превърне в система за оцеляване, а не в пространство за желание.“
В профила си в Инстаграм Кобилкина се е обявила и за Bulgaria's Icon - българска икона. А във Фейсбук е добавила: Психолог, сексуален терапевт, автор, предприемач. Твърди, че видеата й из мрежата са гледани по над 1 млн. пъти. Оповестява, че нейната мисия е да помага на жените и мъжете да създават щастливи връзки, изобилие и смислен живот, пише "Телеграф".
Преди време Наталия Кобилкина се бе вдъхновила от една възглавница и по специално един ергономичен за врата вид. Според секс гуруто при определено лягане върху подобна възглавница, която се премества към кръста, то при жената се достига не просто до G-точката, ами и до следващото ниво. Тогава тя го нарече F-точка. Засега сексолози не са потвърдили това, но пък приносът на Кобилкина към всички F-точки в човешкото тяло, където и да са те, е безспорен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3424
|
|предишна страница [ 1/571 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS