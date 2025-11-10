ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
Практикуващият езотерик, таролог и астролог Татяна Чекмарева (Рейки лечител 2-ра степен) подготви обзор на зодиакалните знаци, които ще усетят най-силно влиянието на ретроградния Меркурий. Неговите прословути "сривове“ и "изпитания“ за някои ще се превърнат в източник на хаос, а за други – във възможност за дълбоки размисли.
Нека се обърнем към нейната прогноза и да разберем кого точно очакват най-ярките събития и важни уроци.
Ето че старият ни познайник, Меркурий, отново се движи назад. Планетата на комуникациите, логиката и технологиите е решила да се пошегува с човечеството: очакват ни сривове, объркване и внезапни моменти на "ох, не това изпратих“, "ох, не натам тръгнах“ и "ох, защо изобщо казах това?“.
Но не за всички ще бъде еднакво забавно. Има 5 "късметлии“, които ретроградният Меркурий ще "надари“ с особено много събития.
1. Ретрограден Меркурий 2025: Близнаци
Вашият покровител е самият Меркурий, така че се пригответе: всичко, което обикновено върви гладко, сега ще тръгне в грешна посока.
Съвети: Не подписвайте нищо важно, препрочитайте съобщенията си два пъти, а най-добре – три пъти.
Енергията на периода: Наблюдавайте, а не действайте. Нека всички наоколо тичат и се спъват, а вие тихо се преструвайте, че сте в съзнателно уединение.
2. Ретрограден Меркурий 2025: Дева
Девите, също като Близнаците, са под управлението на Меркурий, затова този период ще засегне и тях. Основните проявления ще бъдат склонност към хиперконтрол, повишена тревожност и усещането, че всичко се крепи единствено на вашите плещи.
Съвет: Пуснете контрола. Спрете да поправяте това, което не сте счупили вие.
Енергията на периода: Въведете ред вътре в себе си, а не в чуждите глави.
3. Ретрограден Меркурий 2025: Стрелец
Вашият любим девиз "няма значение, ще го измислим в движение“ по време на ретрограден Меркурий работи като "здравей, хаос, влизай, настанявай се“.
Съвет: По-малко говорете, повече слушайте. И ако интуицията ви шепне "не лети“ – повярвайте, не е случайно.
Енергията на периода: Научете се да правите паузи. Дори героите понякога си почиват.
4. Ретрограден Меркурий 2025: Риби
Сънища, знаци, дежавю, случайни срещи и усещането "сякаш вече съм го чувствал“ – всичко ще стане по-ярко. Но не бъркайте интуицията с илюзии.
Съвет: Не идеализирайте никого. Особено тези, които изведнъж са се "завърнали“.
Енергията на периода: Следвайте вътрешния си компас, а не чуждите обещания.
5. Ретрограден Меркурий 2025: Везни
За вас ретроградният период е свързан с преоценка на връзките. Кой е до вас, защото ви обича, и кой – защото му е удобно?
Съвет: Не се страхувайте да "балансирате“ обкръжението си.
Енергията на периода: Честност. Понякога един кратък разговор е по-добър от дълга илюзия.
А сега добрата новина: ако Меркурий в наталната ви карта е ретрограден по рождение – отпуснете се. Докато всички около вас се объркват в съобщения и губят документи, на вас, напротив, ще ви върви. Интуицията ви ще се изостри, старите идеи изведнъж ще започнат да носят резултати и да – нещо приятно със сигурност ще се случи. Все пак Меркурий също обича своите избраници.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
Катето Евро уволни Цитиридис
09:27 / 10.11.2025
Интересен празник е днес
07:56 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS