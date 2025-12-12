© Знаете ли, че настройването на термостата на радиатора влияе на сметките ви? Хората обикновено го настройват според собствените си предпочитания и не се съобразяват с разходите. Можете обаче да комбинирате комфорта с икономиите. Време е да научите всички тънкости на радиаторния термостат и неговите настройки.



Какво е термостат?



Радиаторният термостат е въртящ се бутон, който контролира температурата. Той управлява вентилите за топла вода. Повечето модели имат числова скала от 1 до 5, където 1 е най-ниската температура, а 5 е най-високата. Радиаторите никога нямат определени градуси по Целзий.



Тези видове термостати се монтират на всякакъв тип радиатор. Те могат да помогнат за поддържането на постоянна температура в дадена стая. Те също така ви позволяват да регулирате отоплението в определени зони на къщата.



Как точно работи термостатът?



Вътре има бутон със сензорен елемент. Този елемент обикновено е запълнен с вещество, което реагира на температура. Той се разширява, когато е изложен на топлина, и се свива, когато се охлажда. Тези промени карат клапаните в главата да се движат, отваряйки или затваряйки канала за воден поток.



Числата на термостата показват нива, съответстващи на приблизителната стайна температура. Например, 3 при много модели радиатори означава приблизително 20-21 градуса по Целзий, 1 е 12 градуса по Целзий, а 5 е приблизително 28 градуса по Целзий. Струва си да се отбележи, че числата на термостата не се отнасят до температурата на самия радиатор, която обикновено е по-висока.



Термостатната глава не трябва да се монтира в зони със силна слънчева светлина, тъй като показанията и работата ѝ може да бъдат нарушени. Скоростта на реакция на клапана зависи от използваното вещество. Газовите варианти работят по-бързо от тези, пълни с восък. Съвременните термостати осигуряват по-голяма прецизност и по-голям потенциал за икономии на отопление.







Как да настроите термостата на радиатор за икономично отопление?



Въпреки че термостатът на радиатор поддържа постоянна температура, първо трябва да зададете определено ниво на нагряване. За съжаление, трябва сами да "научите“ радиатора си и да дешифрирате температурите, представени от отделните числа, тъй като това може да варира в зависимост от модела и марката.



Преди се смяташе, че е най-добре да се настрои температурата около 19 градуса по Целзий във всички стаи. Това правило вече не е вярно. В хола или други по-големи ежедневни пространства можете да поддържате около 22 градуса по Целзий. Регулирането на температурата спрямо стаята е най-ефективно. Това е възможно и с термостати на радиатори.







В спалня или кухня трябва да е малко по-хладно - около 17-18 градуса по Целзий. В баня, където често излизаме от горещ душ, трябва да е малко по-топло - 22-24 градуса по Целзий определено е достатъчно.



Кои са най-често срещаните грешки?



Преди всичко, най-голямата грешка е покриването на радиаторите. Опитайте се да не поставяте мебели или уреди срещу тях. Радиаторите също не трябва да се вграждат в шкафове, което често се случва в кухните.



Настройването на радиаторите на 5, което се превежда на приблизително 28 градуса по Целзий, също е голяма грешка. Това означава, че водните клапани няма да се затворят, докато не се достигне тази температура. В тази ситуация радиаторите ще се нагреят значително, използвайки много енергия, и стаята бързо ще се нагрее много. Също така, избягвайте да проветрявате стаята с включен термостат, тъй като това ще наруши работата му и ще доведе до рязко отваряне на клапаните, което ще доведе до подаване на голямо количество топла вода.