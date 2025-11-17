ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи път
Бебето се казва Юлиан.
"Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни. И сме неописуемо щастливи", гласи текстът към публикацията. Актрисата е споделила и снимка на ръчичката на сина си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско
17:50 / 17.11.2025
10 доказани съвета за намаляване на риска от диабет
15:46 / 17.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Известен журналист, когото не сме виждали от години по телевизият...
08:16 / 17.11.2025
Ще ни удари силна магнитна буря
07:48 / 17.11.2025
Богдана Карадочева написа кърваво писмо на Васил Найденов
22:04 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS