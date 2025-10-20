ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наказаха Рачков заради алчността му!
"Налага се да отложим турнето на спектакъла "Рачков и жените" в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да споделим повече информация", съобщи Рачков.
Организаторите веднага започнаха да връщат парите за билетите, така че осъществяването на турнето и догодина е под въпрос. Българи, които живеят в Америка, коментираха в социалните мрежи, че водещият на "Като две капки вода" продава билетите на цени като тези за представлението с Джордж Клуни.
Нашенецът иска 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за маса, която обаче може да побере до четирима човека. Билетите за Клуни, който се върна в театъра след 40 години, струваха по 299 долара. Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.
Рачков обаче няма тези проблеми в България, защото билетите за представленията му в Пловдив и София са почти разпродадени. Там най-скъпи са пропуските от 100 лева, но зрител може да си купи и за 40 лева според "Хотарена".
