|Най-великият стана на 63
През 2003 година е поставен на 77-о място в класацията на "Ring magasine“ – 100-те най-големи удрячи за всички времена.
Участник на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 1984 година, когато печели само бронзов медал, поради дисквалификация във втори рунд на полуфиналната среща, където се бие срещу новозеландеца Кевин Бари. Холифийлд нокаутирва противника си след подаден от югославския рефер сигнал за спиране на боя. Така на финала се оказва само боксьорът от Югославия Антон Йосипович, който печели злато без бой (това става факт, тъй като по-правилата на аматьорския бокс – нокаутиран боксьор няма право да играе известен период от време, за да се възстанови от нокаута).
Дебютира в професионалния бокс през ноември 1984 година. През 1986 година побеждава Дуайт Мохамед Кави в 15-рундов мач, ставайки световен шампион на WBA. През 1987 година защитава своята титла в бой с Хенри Тилман.
Същата година побеждава и Рики Парки и става нов световен шампион на IBF. През август защитава титлите си срещу Оси Окасио. През декември 1987 година отново побеждава Дуайт Мохамед Кави, но този път убедително, с нокаут в четвърти рунд.
Завършва обединението на титлите в различните организации (WBA.WBC и IBF) през 1988 година, когато побеждава Карлос Де Леон. Холифийлд става първият абсолютен шампион в полутежка категория, а малко след това решава да премине и в тежка категория.
През декември 1988 година Холифийлд излиза срещу бившия шампион в тежка категория Пинклън Томас. Холифийлд има голямо преимущество в мача. След завършването на седмия рунд, разбитият от тежките удари на Ивендър Холифийлд Томас, дишайки тежко, едва отива до своя ъгъл. Неговият треньор взема решение да прекрати двубоя.
