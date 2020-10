Най-известният порноактьор се е заразил от ръкостискане

© Прочутият порноактьор Роко Сифреди и цялото му семейство – съпруга и двама синове, са заразени с COVID-19, съобщи Dagospia, цитирани от Монитор. Тестовете дори на домашната помощница и шофьорът им са положителни.



Новината е потвърдена официално и от италианската информационна агенция Ansa, пред която Сифреди се изказа: "Тръгнахме от Будапеща (където актьорът от години живее – б.р.) със 100% отрицателни тестове. Пристигнах в Рим за срещи, свързани с филма за живота ми – биографичен сериал, който в момента е на фаза сценарий. Трябва да излезе през 2022 г. и вече сме избрали изпълнителя на главната роля“.



Междувременно, на 27 октомври, актьорът бе удостоен с 2 награди от третото издание на кинофестивала на развлекателната индустрия за възрастни в Берлин – Xbiz Europa Awards 2020, за своя нов еротичен филм My Name is Zaawaadi: за най-добър филм на годината и най-добра секссцена. Заради пандемията церемонията се е състояла във виртуален формат.



"Аз и съпругата ми започнахме да проявяваме симптоми на грип и си останахме вкъщи. Два пъти тестовете, закупени в Италия, показаха отрицателен резултат. Успокоихме се и прегърнахме отново двамата ни синове – 24-годишния Лоренцо и 21-годишния Леонардо. На следващия ден и те се почувстваха зле. Решихме да направим молекулярен тест и следобеда от лабораторията ни се обадиха, че всички сме позитивни“, разказва звездата по телефона от унгарската столица.



Сифреди се безпокои най-вече за прислужницата и нейния съпруг, на 70 и 75 години, който също са се заразили.



"Аз и жена ми много внимавахме. Хотелът ни в Рим беше полупразен. Последната вечер в ресторанта бяхме седнали на дистанция. Но явно сме си позволили няколко излишни ръкостискания. Имаше колеги актьори – не от порнокиното, и един от тях по-късно ни се обади да съобщи, че е с положителен тест за коронавирус“, обяснява надареният италианец.



"Много неправилно е да се ползват тестове, които можеш да си правиш сам вкъщи – това е опасен бизнес. Трябва да се правят лабораторни молекулярни тестове“, предупреждава 56-годишният титан на порното, като уточнява, че той и съпругата му Роза все още имат симптоми: кашлица, температура, загуба на вкусови усещания.



Относно работата на порнобизнеса в условия на пандемия от коронавирус, легендата Раоко Сифреди е категоричен: "Абсурдно е, че още не е спрял. Откакто бе обявено извънредно положение през март, аз вече не снимам. Но, странно, индустрията не направи същото. В Будапеща, Прага, Париж – всички актьори продължават да снимат“.