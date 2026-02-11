ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
Змията е от вида мрежест питон (Malayopython reticulatus) – най-дългият вид змии на планетата. Обикновено представителите му достигат между 3 и 5 метра дължина, но Ибу Барон значително надхвърля тези размери.
Изследователят и фотограф Раду Френтиу, който живее в Бали от близо 20 години, научава за необичайно големия питон от водача и лицензиран спасител на диви животни Диас Нуграха. Двамата пътуват до Сулавеси, за да извършат официално измерване.
На 18 януари те документират целия процес със снимки и видео, за да гарантират прозрачност. С помощта на геодезична лента, следваща естествените извивки на тялото, е отчетена дължина над 7,2 метра. Теглото на змията е 96 килограма – при положение, че е била с празен стомах.
Според Френтиу реалната ѝ дължина може да е дори по-голяма, тъй като животното не е било упоено. При пълна мускулна релаксация под упойка измерването би могло да покаже допълнителни 10–15% увеличение.
Макар в миналото да са съобщавани по-големи екземпляри, повечето подобни твърдения не са били надлежно документирани. Често животните са убивани или изчезват, преди да бъдат точно измерени.
"Тези гигантски животни привличат внимание като символ на статут, затова често им се случва нещо лошо“, коментира Френтиу, цитиран от National Geographic.
По думите му фактът, че Ибу Барон е оцеляла и е официално измерена, я прави изключително ценен случай.
Ключова роля за запазването на питона играе местният природозащитник Буди Пурванто. След като научава за змията, той я придобива, за да предотврати продажбата или убиването ѝ, и изгражда временен подслон в имота си. Там Ибу Барон живее и днес заедно с други спасени змии.
Според специалистите връщането на животното в естествената му среда би било рисковано. Естествената ѝ плячка – като бабируса и диви прасета – става все по-рядка заради загубата на местообитания. В същото време човешките селища се разширяват.
"Такъв голям питон почти сигурно би се доближил до село. А когато това се случи, почти сигурно ще бъде убит“, предупреждава Френтиу.
В цяла Индонезия обезлесяването и намаляването на дивата фауна увеличават контактите между хора и големи змии. Макар мрежестите питони да не са отровни, те са изключително силни хищници, способни да убиват добитък, а в редки случаи и хора. Страхът от тях често води до масово унищожаване, както и до бракониерство за месо и незаконна търговия.
За Френтиу, Нуграха и Пурванто Ибу Барон е възможност да се промени общественото отношение към тези животни. Чрез международното признание и публичността около случая те се надяват да покажат, че гигантските змии имат по-голяма стойност живи, отколкото мъртви.
Един от потенциалните устойчиви модели е развитието на херпетологичен туризъм – екотурове, насочени към наблюдение на влечуги и земноводни.
Въпреки рекорда, Френтиу е предпазлив в заключенията си. "Не вярвам, че това е най-голямата дива змия в историята. Просто имах късмет“, казва той.
Според него природата продължава да крие изненади: "Все още има чудеса. Това е едно от тях – и не мисля, че е последното.“
