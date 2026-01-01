ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-често използваните от българите турски думи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:20Коментари (0)1225
Нормално е в езика ни да съществува значителен набор от думи, които са с турски произход, имайки предвид вековното им присъствие на наша територия. Тези думи се използват и днес, а за някои дори не подозираме, че са турцизми. Много от тях са свързани с ежедневния ни бит. 

Защо не ги разпознаваме като турцизми?

Тези думи и изрази са се внедрили в езика ни не изведнъж, а постепенно, по времето, когато сме били под туско владичество. Малцина разпознават турцизъм в думи като "тенджера“, "Мусала“ или "абаджия“. Някои от тези думи дори имат много по-стар произход – персийски, арабски или гръцки.

През 19 век българската интелигенция започва активна дейност по изчистване на езика от турцизми. Така в книжовната ни реч навлизат диалектни думи на мястото на думите с турски произход.

Кои турски думи все още битуват у нас?

1. Муфтаджия

Човек, който се опитва да получи нещо без пари, да извлече изгода, без да даде нещо в замяна.

2. Бакшиш

Малка сума пари дадена над официалната цена. Идва от турската дума bahşiş – подарък. 

3. Мерак

Желание, хъс. Копнеж, стремеж. Често се използва и като мераклия – човек, който има желание да направи нещо, старателен и прилежен.

4. Далавера

Непочтена сделка, измама.

5. Тепегьоз - Нечувствителен, нетактичен човек.

6. Резил - Срам, позор, излагане.

7. Пич

Буквално означава издънка на клонка. В преносен смисъл се е използвало за незаконнородено дете. Днес е синоним за готин човек.

8.Кяр - Печалба, облага, сметка

9. Бардак

Използваме я като синоним на публичен дом. На турски език думата означава “сервиз" или чаша за сок и вода.

10. Патаклама - Сбиване, бой, разправа

11. Бакии - Неизплатени дългове; трудна за изпълнение, несвършена работа.

12. Евала - Браво! Изразява възхита.

13. Рахат

Безгрижен, спокоен, блажен – като прилагателно. Използва се и като съществително със значението блаженство, спокойствие, мир.

14. Хич - Общо взето

15. Гюрултия - Врява, глъчка, бъркотия, суматоха, кавга, караница, скандал

16. Батак - Използва се най-масово за безизходица, затруднено положение.

17. Геврек - Кръгла тестена закуска, която се вари и изпича в пещ.

18. Бахър - Ужасно силен студ.

19. Келепир - Полза, изгода, аванта (което също е турцизъм, но с италиански корен)

20. Терсене - Лошо, неудобно. Не ми е добре. Например: Нещо ми е терсене.

21. Чавдар яде чорба от голямата тенджера с кеф!

Чавдар идва от турската дума за “ръж". Придобива популярност от прякора на героя в стихотворението на Христо Ботев.

22. Чорба - Супа

23. Тенджера - Дълбок съд за готвене на котлон.

24. Кеф – удоволствие

25. Бакалница – магазин

26. Хайдути – крадци

27. Гювендия – лека жена

28. Дувар – зид

29. Сарай – дворец, голяма сграда

30. Дюлгер – зидар

31. Хазна – пари, парични средства

32. Файда – цена, лихва

33. Пей – предварително плащане

34. Чардак – навес, горна част на постройка 

35. Кале – крепостна стена

36. Талаз –вълна

37. Диван – събор

38. Кафия – съдия

39. Курбан – жертва

40. Бостан – зеленчукова градина

41. Дувар – висока ограда

42. Душман – враг, злодей

43. Казан – голям железен съд

44. Калкан – щит

45. Кирпич – глинен стълб

46. Ковладя – клеветя

47. Сакат – негъгав, болен

48. Тепция – тава за печене

49. Тефтер – списък с имена, събития

В езика ни продължават да съществуват още много дум с турски произход, за които дори не подозираме, че не са наши – родни, пише actualno.







