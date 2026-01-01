Най-често използваните от българите турски думи

© Нормално е в езика ни да съществува значителен набор от думи, които са с турски произход, имайки предвид вековното им присъствие на наша територия. Тези думи се използват и днес, а за някои дори не подозираме, че са турцизми. Много от тях са свързани с ежедневния ни бит.



Защо не ги разпознаваме като турцизми?



Тези думи и изрази са се внедрили в езика ни не изведнъж, а постепенно, по времето, когато сме били под туско владичество. Малцина разпознават турцизъм в думи като "тенджера“, "Мусала“ или "абаджия“. Някои от тези думи дори имат много по-стар произход – персийски, арабски или гръцки.



През 19 век българската интелигенция започва активна дейност по изчистване на езика от турцизми. Така в книжовната ни реч навлизат диалектни думи на мястото на думите с турски произход.



Кои турски думи все още битуват у нас?



1. Муфтаджия



Човек, който се опитва да получи нещо без пари, да извлече изгода, без да даде нещо в замяна.



2. Бакшиш



Малка сума пари дадена над официалната цена. Идва от турската дума bahşiş – подарък.



3. Мерак



Желание, хъс. Копнеж, стремеж. Често се използва и като мераклия – човек, който има желание да направи нещо, старателен и прилежен.



4. Далавера



Непочтена сделка, измама.



5. Тепегьоз - Нечувствителен, нетактичен човек.



6. Резил - Срам, позор, излагане.



7. Пич



Буквално означава издънка на клонка. В преносен смисъл се е използвало за незаконнородено дете. Днес е синоним за готин човек.



8.Кяр - Печалба, облага, сметка



9. Бардак



Използваме я като синоним на публичен дом. На турски език думата означава “сервиз" или чаша за сок и вода.



10. Патаклама - Сбиване, бой, разправа



11. Бакии - Неизплатени дългове; трудна за изпълнение, несвършена работа.



12. Евала - Браво! Изразява възхита.



13. Рахат



Безгрижен, спокоен, блажен – като прилагателно. Използва се и като съществително със значението блаженство, спокойствие, мир.



14. Хич - Общо взето



15. Гюрултия - Врява, глъчка, бъркотия, суматоха, кавга, караница, скандал



16. Батак - Използва се най-масово за безизходица, затруднено положение.



17. Геврек - Кръгла тестена закуска, която се вари и изпича в пещ.



18. Бахър - Ужасно силен студ.



19. Келепир - Полза, изгода, аванта (което също е турцизъм, но с италиански корен)



20. Терсене - Лошо, неудобно. Не ми е добре. Например: Нещо ми е терсене.



21. Чавдар яде чорба от голямата тенджера с кеф!



Чавдар идва от турската дума за “ръж". Придобива популярност от прякора на героя в стихотворението на Христо Ботев.



22. Чорба - Супа



23. Тенджера - Дълбок съд за готвене на котлон.



24. Кеф – удоволствие



25. Бакалница – магазин



26. Хайдути – крадци



27. Гювендия – лека жена



28. Дувар – зид



29. Сарай – дворец, голяма сграда



30. Дюлгер – зидар



31. Хазна – пари, парични средства



32. Файда – цена, лихва



33. Пей – предварително плащане



34. Чардак – навес, горна част на постройка



35. Кале – крепостна стена



36. Талаз –вълна



37. Диван – събор



38. Кафия – съдия



39. Курбан – жертва



40. Бостан – зеленчукова градина



41. Дувар – висока ограда



42. Душман – враг, злодей



43. Казан – голям железен съд



44. Калкан – щит



45. Кирпич – глинен стълб



46. Ковладя – клеветя



47. Сакат – негъгав, болен



48. Тепция – тава за печене



49. Тефтер – списък с имена, събития



В езика ни продължават да съществуват още много дум с турски произход, за които дори не подозираме, че не са наши – родни, пише actualno.