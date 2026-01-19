ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-богатият спортист
Португалският ветеран е на върха в тази класация за трета поредна година. 5-кратният носител на "Златната топка" е с главозамайващите 260 милиона американски долара, като "само" 60 милиона от тях са от рекламни и спонсорски договори.
В листата попадат атлети от 28 държави и от 8 спортни дисциплини - футбол, баскетбол, бокс, бейзбол, американски футбол, голф, Формула 1 и тенис. Стоте най-добре платени спортисти са заработили обща сума от 6.05 милиарда долара за миналата година.
На второ място е мескиканският боксьор Саул Алварес с приходи от 137 милиона (12 милиона от реклами и спонсорства), като Канело се би само два пъти през миналата година.
Топ 3 допълва Лионел Меси с 130 милиона, като аржентинецът е получил 60 милиона от заплати и възнаграждения.
На 4-та позиция е доминиканският бейзболист Хуан Сото. Аутфийлдърът на Ню Йорк Мец е увеличил банковата си сметка със 129.2 милиона, като само 7 от тях са от реклами и спонсорства.
Челната петица се допълва от Леброн Джеймс - крилото на Лос Анджелис Лейкърс е заработил 128.7 милиона, като "езерняците" са му заплатили 48.7 милиона.
Ето и останлите спортисти от топ 10:
Карим Бензема (футбол) - 115 милиона (110 милиона заплата)
Стеф Къри (баскетбол) - 105.4 милиона (55.4 милиона заплата)
Шохей Отани (бейзбол) - 102.5 милиона (2.5 милиона заплата)
Кевин Дюрант (баскетбол) - 100.8 милиона (50.8 милиона заплата)
Джон Рам (голф) - 100.7 милиона (84.7 милиона заплата)
