Най-богатият спортист
Автор: Лъчезар Тодоров 21:36
© x.com/Sportico
Кристиано Роналдо оглави списъка с най-добре платените спортисти за 2025 г. на "Sportico" - водещата дигитална медия, посветена на бизнес аспекта на професионалния спорт.

Португалският ветеран е на върха в тази класация за трета поредна година. 5-кратният носител на "Златната топка" е с главозамайващите 260 милиона американски долара, като "само" 60 милиона от тях са от рекламни и спонсорски договори.

В листата попадат атлети от 28 държави и от 8 спортни дисциплини - футбол, баскетбол, бокс, бейзбол, американски футбол, голф, Формула 1 и тенис. Стоте най-добре платени спортисти са заработили обща сума от 6.05 милиарда долара за миналата година.

На второ място е мескиканският боксьор Саул Алварес с приходи от 137 милиона (12 милиона от реклами и спонсорства), като Канело се би само два пъти през миналата година.

Топ 3 допълва Лионел Меси с 130 милиона, като аржентинецът е получил 60 милиона от заплати и възнаграждения.

На 4-та позиция е доминиканският бейзболист Хуан Сото. Аутфийлдърът на Ню Йорк Мец е увеличил банковата си сметка със 129.2 милиона, като само 7 от тях са от реклами и спонсорства.

Челната петица се допълва от Леброн Джеймс - крилото на Лос Анджелис Лейкърс е заработил 128.7 милиона, като "езерняците" са му заплатили 48.7 милиона.

Ето и останлите спортисти от топ 10:

Карим Бензема (футбол) - 115 милиона (110 милиона заплата)

Стеф Къри (баскетбол)  - 105.4 милиона (55.4 милиона заплата)

Шохей Отани (бейзбол) - 102.5 милиона (2.5 милиона заплата)

Кевин Дюрант (баскетбол) - 100.8 милиона (50.8 милиона заплата)

Джон Рам (голф) - 100.7 милиона (84.7 милиона заплата)







