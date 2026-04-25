Красен Кралев стана баща. За това съобщи самият бивш спортен министър в социалната мрежа Фейсбук чрез емоционална публикация, която сега предаваме без редакторска намеса:

Добре дошла, Мария Кралева. Благодаря на моята любима Петя за огромното щастие, с което ме дари.

Благодаря на Богородица, че закриля нашето семейство. Огромни благодарности и почитания към Д-р Дяволов и екипа на МЦ “Майчин дом", към д-р Калчев и д-р Чучомишев и екипа на МЦ “Калчев", към Милен Божилов, д-р Онал и екипа на Turmed Services.

Всички тези прекрасни хора и перфектни професионалисти дадоха всичко от себе си, за да изживеем огромното щастие да станем родители на една прекрасна девойка.

Нека Мария да има щастлив и смислен живот. Амин!

Красен Кралев е роден на 2 януари 1967 г. във Варна. Той е министър на младежта и спорта на Република България във Второто и Третото правителство на Бойко Борисов.

Кралев завършва Медицинския университет във Варна, след това специализира глобален маркетинг и управление на политически кампании в университета на Южна Каролина (1990) и Асоциацията на националните рекламодатели на САЩ (1997). Той е експерт в областта на публичните комуникации.

В младостта си е бегач на дълги разстояния, като е бил национален шампион за юноши старша възраст на 5000 и 20 000 m. През 1986 г. става рекордьор на България на 20 000 m за юноши старша възраст. Заема трето място с националния отбор по кънтри крос на Балканиадата през 1986 – 1987 година.

През 1992 г., Кралев основава MAG Communications и до 2014 г. е член на Управителния съвет на дружеството.

Той е участвал професионално в различни дейности на футболен клуб "Черно море“, служи като негов председател на два пъти (1998 – 2001 и 2003 – 2007).

От 2010 г. е ръководител на комисията по футзал към Българския футболен съюз.

Кралев е сред учредителите на политическа партия "Новото време“ и неин заместник-председател до 2012 г.[2] Участва в българските парламентарни избори през 2009 г. като част от коалиция "ЛИДЕР“.

На 7 ноември 2014 г. Кралев става министър на младежта и спорта на България на мястото на служебния министър Евгения Раданова. Кралев известно време има връзка с водещата от bTV Виктория Петрова.

През януари 2017 г. Красен Кралев прави първата си самостоятелна изложба с живопис. Средствата от продадените 50 картини са дарени за благотворителни цели на Фондация "Български спорт“. През август 2022 г. открива втора самостоятелна изложба в родния си град, която също е благотворителна, средствата са предоставени на Съюза на българските художници във Варна. До края на 2022 г. реализира още две самостоятелни изложби в София и Пловдив.

От ноември 2017 г. Красен Кралев представлява Европейския съюз като член на Управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA). Има още една голяма дъщеря - Криста.