ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|На 56 тя е готова да стане майка за първи път
Два пъти разведената звезда от "Приятели“, на 56 години, публикува мила снимка в социалните мрежи на усмихнат Къртис, държащ бебе по време на празниците - а приятели казват, че тя сериозно обмисля осиновяване.
Запознати твърдят, че първоначално двойката не е обмисляла идеята да има семейство, предвид възрастта и миналите неуспехи на Джен да има дете, което дори е поставило под въпрос зараждащата се любовна връзка.
Източници твърдят, че Къртис е събудил отново желанието си да бъде майка и въпреки първоначалните си колебания, сега е напълно отдадена на идеята.
"В началото беше трудно, защото Джим винаги е искал още едно дете, а Джен прекара години в примиряване с факта, че майчинството не е в плановете ѝ и тя наистина се беше примирила с това“, каза източникът.
Сега те са се влюбили толкова лудо, че не могат да не говорят за това какво би било да имат семейство заедно“, сподели вътрешен човек.
Това е първата сериозна връзка на Анистън, откакто се раздели с втория си съпруг Джъстин Теру през 2018 г., а тя официално обяви романса в Instagram с публикация през ноември по случай 50-ия рожден ден на Къртис.
Що се отнася до осиновяването на дете, "всички казват на Джен, че трябва да го направи, че ще бъде най-прекрасната майка и че не е твърде късно сама да изпита майчинството“, сподели източник.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3416
|предишна страница [ 1/570 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS