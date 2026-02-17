ИЗПРАТИ НОВИНА
На 56 тя е готова да стане майка за първи път
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11
©
След като се отказа от идеята да има деца, Дженифър Анистън е готова да създаде семейство с новия си приятел Джим Къртис, разкрива Radar Online.

Два пъти разведената звезда от "Приятели“, на 56 години, публикува мила снимка в социалните мрежи на усмихнат Къртис, държащ бебе по време на празниците - а приятели казват, че тя сериозно обмисля осиновяване.

Запознати твърдят, че първоначално двойката не е обмисляла идеята да има семейство, предвид възрастта и миналите неуспехи на Джен да има дете, което дори е поставило под въпрос зараждащата се любовна връзка.

Източници твърдят, че Къртис е събудил отново желанието си да бъде майка и въпреки първоначалните си колебания, сега е напълно отдадена на идеята.

"В началото беше трудно, защото Джим винаги е искал още едно дете, а Джен прекара години в примиряване с факта, че майчинството не е в плановете ѝ и тя наистина се беше примирила с това“, каза източникът.

Сега те са се влюбили толкова лудо, че не могат да не говорят за това какво би било да имат семейство заедно“, сподели вътрешен човек.

Това е първата сериозна връзка на Анистън, откакто се раздели с втория си съпруг Джъстин Теру през 2018 г., а тя официално обяви романса в Instagram с публикация през ноември по случай 50-ия рожден ден на Къртис.

Що се отнася до осиновяването на дете, "всички казват на Джен, че трябва да го направи, че ще бъде най-прекрасната майка и че не е твърде късно сама да изпита майчинството“, сподели източник.


