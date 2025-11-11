© "Mrs. Bulgaria World" с официална позиция относно конкурса във Варна и световната надпревара:



“Mrs. Bulgaria World" е единственият официален лицензиран представител на световната платформа “Mrs. World" — първият международен конкурс за омъжени жени, създаден през 1984 г.



Международният финал на “Mrs. World 2025" се проведе на 30 януари 2025 г. в Лас Вегас, САЩ, където титлата бе спечелена от Tshego Gaelae от Южна Африка.



Затова всякакви твърдения, че в последните дни други "колеги“ са избрали победител и ще представят България на “Mrs. World 2025", са неверни и подвеждащи.



"Нямаме представа как се "раздават ленти на килограм“ на вече излъчени победители и титли, но със сигурност представената информация по медиите е невярна и искаме да опровергаем всяка невярна информация, свързана със световния финал“, заявява организаторът на конкурса Ева Добрева.



Официалното национално събитие “Mrs. Bulgaria World 2025" се проведе на 18 октомври 2025 г. във Варна, под организацията на Ева Добрева — лицензиран национален директор и продуцент на “Mrs. World" за България от 2025 година.



Българската победителка от това издание — Моника Иванова — ще представи страната ни на следващия световен финал “Mrs. World 2026" в САЩ.