Може ли принц Андрю да влезе в затвора?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:48Коментари (0)253
©
Андрю Маунтбатън-Уиндзор може да бъде изпратен в затвора, ако бъде осъден по обвиненията, свързани с Джефри Епстийн. Това се твърди в книгата на автора Андрю Лоуни Entitled ("Привилегирован").

В нея Лоуни посочва, че полицията "има основания" опозореният принц да бъде разследван и евентуално обвинен, включително за злоупотреба с публична длъжност. По британското законодателство това престъпление може да се наказва с доживотен затвор, макар подобна присъда да се налага рядко. 

"Полицията има основателни причини да разследва Андрю за трафик на хора. Вече има твърдения за жени, които са били трафикирани към него, включително в Кралската ложа, както и за злоупотреба с публична длъжност чрез споделяне на поверителна информация с бизнес партньори", коментира Лоуни пред Daily Mail.

По думите му съществува риск принцът да се укрие в държава без договор за екстрадиция с Обединеното кралство, ако срещу него бъде повдигнато обвинение. Смята се, че Андрю може да се премести в Абу Даби, където според публикации неговият близък приятел, президентът на ОАЕ шейх Мохамед Бин Зайед ал Нахаян, му е предлагал възможност за пребиваване.

Лоуни и преди е заявявал, че е възможно въпросът с Андрю да стигне до съд, особено след разкритията на Вирджиния Джуфре, която твърди, че е била негова жертва, макар принцът категорично да отрича обвиненията. През 2022 г. Андрю постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре и изплати значителна сума, без да признава вина и делото беше прекратено.

Въпреки това скандалът се разрасна след разсекретяването на съдебни документи, свързани с делата срещу Джефри Епстийн и съучастничката му Гилейн Максуел. В материалите името на принца се споменава многократно. Сред твърденията са, че жена е била изпратена във Великобритания за среща с него. 

В книгата се посочва и че като търговски пратеник на Обединеното кралство Андрю е участвал в официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур. Лоуни поставя въпроса дали поверителна информация от тези визити е била споделяна с бизнес партньори.

През 2019 г. принцът заяви пред BBC, че е прекъснал контакт с осъдения сексуален престъпник още през 2010 г. Интервюто доведе до сериозни критики и впоследствие Андрю се оттегли от публични задължения.

Но скандалът продължава да хвърля сянка върху монархията. Дворецът излезе с позиция, че съчувства на жертвите на сексуална експлоатация. 

Ако бъде изправен пред съд и осъден, Андрю няма да бъде първият член на кралското семейство с присъда. През 2002 г. принцеса Ан беше глобена, след като нейно куче нападна две деца. В по-далечното минало крал Чарлз Първи е осъден и екзекутиран през 1649 г., а Мария Стюарт екзекутирана през 1587 г. след присъда за участие в заговор срещу английската корона, пише dir.bg.







