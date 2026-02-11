ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощна и опасна буря удря части от Европа
И в двата района се очаква морето да бъде изключително бурно, като височината на вълните може да достигне около 8 метра.
В много региони поривите на вятъра ще надхвърлят 100 км/ч, а по крайбрежието и в планинските райони са възможни скорости от над 130 км/ч.
Метеоролозите предупреждават за риск от материални щети, затруднения в транспорта и опасни условия по морските брегове. Гражданите се призовават да следят официалните предупреждения и да избягват излизане в открити и крайбрежни зони по време на бурята.
