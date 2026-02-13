Млада баба: Днес стана на 59, родена е с друго име

© Гала Георгиева Будева (родена Галя Пенева) е българска телевизионна водеща, известна с предаването си "На кафе“ по Нова телевизия. Родена е на 13 февруари 1967 г. в Плевен.



Завършила е педагогика и детска психология във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“. Работи като манекенка за кратко.



Стартира телевизионна си кариера в началото на 90-те години, като едно от момичетата на късмета в телевизионната игра "Супершоу Невада“ по БНТ.



След това става водеща на няколко предавания, измежду които "Топмодел Зодиак“ по Канал 1, "Фамилия топ шоу“ по ТВ MSAT и в Евроком България – "Мис Столверк“.



На 15 януари 2000 г. Гала, става водеща на предаването "Студио за поздрави“ по Планета ТВ, като обяснява, "че го е правила само за кеф“.



На 9 октомври 2000 г. Гала започва работа в Нова телевизия като водеща на сутрешното предаване от 09:00 ч. до 10:10 ч. "На кафе“. Шоуто се задържа на екран пет години. Последният му брой се излъчва в края на юли 2005 г. В началото на същата година Гала започва да води и още едно предаване по Нова телевизия – "Имаш поща“, което върви до 2008 година. Предаването приключва през 2013 г. През есента на 2007 година Гала е водеща и на риалити шоуто "Пълна промяна“.



Малко след свалянето на "На кафе“ от екран Гала и съдружниците ѝ от "Глобал Мегазин“ ООД започват издаването на списание "На кафе“. От 16 февруари 2009 г. "На кафе“ е отново в сутрешния ефир на Нова телевизия, само че с ко-водещи наречени "панелисти“. Същата година Гала участва в риалити формата Vip Brother.



През 2017 г. Академията за мода отличава Гала за втори път с приза за най-стилни и успешни българи "БГ модна икона“. През 2018 г. пуска в продажба собствена козметична марка "Gala Secrets“. През 2019 г. Гала е част от детективите в предаването на Нова телевизия "Маскираният певец“.



На 27 октомври 2020 г. в предаването "Здравей, България“ Гала обявява, че е с положителен тест за COVID-19 и "На кафе“ временно ще излъчва единствено архивни издания. Ден по-късно обаче "На кафе“ се завръща – Гала и панелистите водят от домовете си чрез онлайн връзка.



Бившият съпруг на Гала е бизнесменът Константин Будев, от когото има дъщеря Мари (родена 1997 г.), блогър и инфлуенсър.



От 2004 г. Гала е обвързана с бизнесмена и ководещ на "На кафе“ в периода 2017 – 2018 г. Стефан Николов.



Гала има брат, който от години живее в Америка и има две деца – дъщеря и син. През декември 2018 г. племенникът на Гала е застрелян от полицията в САЩ.



През октомври 2024 година става баба на момиченце, което се казва Лора.