ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Митко Щерев: По едно време към масата се приближава руса жена
Новият ни държавен глава Илияна Йотова му изпрати две бутилки от специалния еликсир в красива дървена кутия с изографисан надпис "Президентска колекция“.
Признание
Към подаръка има и поздравителен адрес, в който казва: "С вградения новаторски дух Вашата музика - проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи". После Йотова откроява авторските композиции и аранжименти, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на основаната от Митко Щерев група "Диана Експрес", които са устояли във времето и в паметта на обществото. Президентът изразява убеденост, че заслуженото признание и любовта на поколения почитатели на Митко Щерев, за които неговото творчество е олицетворение на най-съкровени мисли и чувства, ще продължават да го даряват с топлина и емоции.
Политика
Оказа се, че маестрото е получил още една бутилка вино от наш президент. "Няколко дни по-рано снимах интервю за NOVA с Деси Банова, което ще се излъчи за Деня на влюбените - 14 февруари. Мина много приятно, а след това водещата ме изненада с бутилка вино от съпруга си - бившия президент Росен Плевнелиев. Каза, че ми е голям почитател, а аз й добавих, че на всичкото отгоре имаме много сходни виждания за политиката", разкри пред "Телеграф" Щерев.
Конспирация
Заради грипната епидемия той е отпразнувал достойната си кръгла годишнина само със семейството си в столично заведение. "По едно време към масата се приближава руса жена с голям букет пред лицето. Викам си - това ще да е някоя красива млада почитателка. Като свали цветята, гледам - дъщеря ми от Германия. Голяма изненада ми направи. Беше дошла направо от летището. Даже другите ми две дъщери не знаеха този път - оказа се, че е направила конспирация с най-големия ми внук, който й е казал къде сме. Преди две години той реши да се върне в България и се чувства много добре тук, даже вече си има и гадже", сподели още композиторът. Той допълни, че за него това е бил най-големият подарък - да събере цялото семейство в празничната вечер и заедно да споделят тортата червено кадифе.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3199
|предишна страница [ 1/534 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS