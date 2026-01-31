ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Митко Щерев: По едно време към масата се приближава руса жена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:26Коментари (0)707
©
Вино от двама президенти получи за 80-годишния си юбилей филмовият композитор на столетието Митко Щерев.

Новият ни държавен глава Илияна Йотова му изпрати две бутилки от специалния еликсир в красива дървена кутия с изографисан надпис "Президентска колекция“.

Признание

Към подаръка има и поздравителен адрес, в който казва: "С вградения новаторски дух Вашата музика - проникновена, чувствителна и вълнуваща, остава близка на няколко поколения българи". После Йотова откроява авторските композиции и аранжименти, както и знаковите албуми и концертни изпълнения на основаната от Митко Щерев група "Диана Експрес", които са устояли във времето и в паметта на обществото. Президентът изразява убеденост, че заслуженото признание и любовта на поколения почитатели на Митко Щерев, за които неговото творчество е олицетворение на най-съкровени мисли и чувства, ще продължават да го даряват с топлина и емоции.

Политика

Оказа се, че маестрото е получил още една бутилка вино от наш президент. "Няколко дни по-рано снимах интервю за NOVA с Деси Банова, което ще се излъчи за Деня на влюбените - 14 февруари. Мина много приятно, а след това водещата ме изненада с бутилка вино от съпруга си - бившия президент Росен Плевнелиев. Каза, че ми е голям почитател, а аз й добавих, че на всичкото отгоре имаме много сходни виждания за политиката", разкри пред "Телеграф" Щерев.

Конспирация

Заради грипната епидемия той е отпразнувал достойната си кръгла годишнина само със семейството си в столично заведение. "По едно време към масата се приближава руса жена с голям букет пред лицето. Викам си - това ще да е някоя красива млада почитателка. Като свали цветята, гледам - дъщеря ми от Германия. Голяма изненада ми направи. Беше дошла направо от летището. Даже другите ми две дъщери не знаеха този път - оказа се, че е направила конспирация с най-големия ми внук, който й е казал къде сме. Преди две години той реши да се върне в България и се чувства много добре тук, даже вече си има и гадже", сподели още композиторът. Той допълни, че за него това е бил най-големият подарък - да събере цялото семейство в празничната вечер и заедно да споделят тортата червено кадифе.


Още по темата: общо новини по темата: 3199
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
30.01.2026 »
30.01.2026 »
предишна страница [ 1/534 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Грипна вълна 2025/2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български тенис
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: