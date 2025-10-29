ИЗПРАТИ НОВИНА
Митко Бербатов отвлечен от мутри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:28
©
Димитър Бербатов шокира света с разказ за случка от началото на кариерата си – когато е отвлечен от мутри, които се опитали да го принудят да смени клуба си. Предполагало се, че те гравитирали около Жоро Илиев. Историята е донякъде позната у нас, но предизвика стотици реакции в социалните мрежи на англоезичния свят.

В подкаста на бившия си съотборник в "Манчестър Юнайтед" "Риo Фърдинанд (На снимката горе) представя" Берба си спомни как, когато бил тийнейджър и играел в ЦСКА, след тренировка бил подведен от познат да отиде в ресторант, където го чакали въоръжени мъже. Те настоявали да премине в "техния отбор" и го държали няколко часа.

"Бях уплашен. Помислих си, че това е краят. На 18 години не знаех какво ще се случи", споделя още бившият национал. В крайна сметка нападателят получил разрешение да се обади на баща си, след което бил пуснат да си тръгне.

"Накрая някой се обади на някого и хората от двата клуба се разбраха. Останах в ЦСКА", добавя Бербатов.


