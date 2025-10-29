ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Митко Бербатов отвлечен от мутри
В подкаста на бившия си съотборник в "Манчестър Юнайтед" "Риo Фърдинанд (На снимката горе) представя" Берба си спомни как, когато бил тийнейджър и играел в ЦСКА, след тренировка бил подведен от познат да отиде в ресторант, където го чакали въоръжени мъже. Те настоявали да премине в "техния отбор" и го държали няколко часа.
"Бях уплашен. Помислих си, че това е краят. На 18 години не знаех какво ще се случи", споделя още бившият национал. В крайна сметка нападателят получил разрешение да се обади на баща си, след което бил пуснат да си тръгне.
"Накрая някой се обади на някого и хората от двата клуба се разбраха. Останах в ЦСКА", добавя Бербатов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2002
|
|предишна страница [ 1/334 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS