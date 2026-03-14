"Последните две години и половина не бяха лесни. Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца, работа, ежедневие и необходимостта да се върна отново във фитнеса", по този начин Мис Българи Нанси Карабойчева сподели перипетиите, през които е преминала в последно време."Далече съм от най-добрата си форма или от килограмите, с които тренирах преди, но на фона на всички предизвикателства смея да твърдя, че се гордея със себе си. Успях, успявам, мога", допълни още Нанси.Припомняме, че след падане тя претърпя тежка травма на коляното, която е променила живота ѝ. Това се случи по време на участието ѝ в риалитито "Фермата".Тя е получила скъсана предна кръстна връзка, увреден менискус, разкъсвания на двете странични връзки и дори пукната кост. Това налага операция и дълъг период на възстановяване.