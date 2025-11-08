ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, където ще е завинаги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18Коментари (0)238
©
"Мисис Баба“ Дони Василева направи много тежко и болезнено признание по време на интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо за сутрешния блок на Nova.

В анонса за предването в неделя тя разкрива, че е била жертва на изнасилване и отправи призив към жените, които са преживели това, да не мълчат, а да търсят професионална помощ.

"Няма жена, която да позволи да бъде изнасилена! Изнасилвачът, Монди, никога не иска позволение!“, споделя тя, а думите ѝ прозвучаха с разтърсваща сила.

На въпроса на Мон Дьо защо сега решава да "извади скелета от гардероба от 90-те“, тя коментира: "Не носете тази рана! Потърсете помощ веднага! Защото през 90-те години помощ нямаше, нямаше кой да ни защити нас!“

Преживяното оставя на Дони тежък белег: "Аз излязох от това различна. Никога повече не се промених.“

Още като тийнейджърка, на 16, тя ражда първото си дете. Само три години по-късно обаче преживява три трагедии – губи бебето си, майка си и брака си.

"От болница в болница... влизахме, излизахме непрекъснато. И въпреки че беше едно бебенце, беше ясно, че това е дете с увреждания. А думата "инвалид" тогава беше мръсна дума в България“, разказва тя със сълзи.

Тя обвинява и бившите си свекър и свекърва за част от преживените страдания: "Никой няма да пипа детето, докато аз не се прибера! Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, където ще е завинаги!“

Има хора, които разказват живота си, за да бъдат разбрани. Има хора, които го крият, за да не бъдат съдени. А има и такива, като нея – които не го разказват, а го хвърлят на масата, с разкъсано гърло, без молба за прошка, без нужда от съчувствие. Дони Василева не е просто име от светските хроники. Тя е сценарият, който никой сценарист не би посмял да напише: майка на дете, което умира в ръцете ѝ. Изнасилена. Предавана. И оцеляла. Но това не е интервю с оцелял. Това е разпит на една жена, която не се е отказала да бъде себе си, въпреки че светът е пробвал да ѝ отнеме всяка роля – на дъщеря, на съпруга, на автор, на човек. Така Мон Дьо коментира нейното участие в предаването.

Тук няма героини. Има само белези с имена. И въпроси, които болят.


Още по темата: общо новини по темата: 2115
07.11.2025 Фенове на Миле Китич в България останаха излъгани
07.11.2025 Певица от миналото проговори за болестта си
07.11.2025 Бащата на Бивол преби бившата си снаха
07.11.2025 Любовта им е във въздуха и е за завиждане
07.11.2025 Графа си търси дуетна половинка
07.11.2025 Известен гръцки певец: Това е най-хубавото нещо на планетата!
предишна страница [ 1/353 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Саботаж на рали "Пампорово"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: