|Миниатюрният джоб на дънките - за какво се използва?
И, все пак, този джоб съвсем не е случайно там. Напротив – той е един от най-старите и постоянни детайли на панталоните, които носим навсякъде днес.
Трябва да се върнем в чак в далечната 1873 г., когато Леви Щраус и шивачът Джейкъб Дейвис патентоват първите дънки - като работни панталони, предназначени за миньори и фермери. Ключов детайл на тези панталони е допълнителният джоб от предната дясна страна – а той е предназначен за един специфичен за времето си предмет: джобния часовник.
През XIX век мъжете обикновено носели часовници на верижка, поставени в жилетката или в джоба на панталона. Тъй като тези предмети били деликатни и ценни, този малък джоб бил идеален за безопасното им съхранение, без риск от счупване по време на работа. Levi’s просто го наричали "джоб за часовник“, и въпреки че днес джобните часовници рядко се използват, този моден и функционален остатък е оцелял - почти непроменен - и до наши дни.
С развитието на модата и технологиите се променят и нуждите на потребителите. Джобните часовници са заменени от ръчни, а след това и от смарт часовници. Но малкият джоб останал. Защо?
Защото хората намерили нови функции за него. Той се превърнал в мини пространство за съхранение на:
- монети - перфектното решение преди дигиталните пари
- запалки - много разпространено сред войници и мотористи
- билети - за да не ги загубим по пътя
- USB памет
- слухови апарати, пръстени, сувенири
- и да – дори презервативи
Тази функционална гъвкавост е една от основните причини производителите на дънки никога да не се отказват от този джоб – въпреки че от дизайнерска гледна точка би било лесно да се премахне.
И още една причина
И тя е: традиция и очаквания на потребителите.
Levi’s, считан за пионер на дънките, многократно подчертава, че джобът е "почит към историята“ и детайл, толкова характерен за класическите дънки, че премахването му би било възприето като грешка от потребителите. Дори когато някои марки експериментирали с модели без малкия джоб, получили множество оплаквания от клиенти.
И така и до днес - над 90% от моделите дънки на пазара все още имат този малък джоб. Той служи като тихо напомняне, че модата не е само естетика, но и история.
