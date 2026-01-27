ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Миниатюрният джоб на дънките - за какво се използва?
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45Коментари (0)257
©
Случвало ли ви се е да облечете дънки и да се загледате в онзи нелепо малък джоб, разположен в по-големия преден и да си кажете: "Сериозно, защо изобщо е тук?“ Може би понякога сте поставяли някоя монета или USB памет – но в повечето случаи той изобщо не е бил от полза и просто сте го игнорирали.

И, все пак, този джоб съвсем не е случайно там. Напротив – той е един от най-старите и постоянни детайли на панталоните, които носим навсякъде днес.

Трябва да се върнем в чак в далечната 1873 г., когато Леви Щраус и шивачът Джейкъб Дейвис патентоват първите дънки - като работни панталони, предназначени за миньори и фермери. Ключов детайл на тези панталони е допълнителният джоб от предната дясна страна – а той е предназначен за един специфичен за времето си предмет: джобния часовник.

 

През XIX век мъжете обикновено носели часовници на верижка, поставени в жилетката или в джоба на панталона. Тъй като тези предмети били деликатни и ценни, този малък джоб бил идеален за безопасното им съхранение, без риск от счупване по време на работа. Levi’s просто го наричали "джоб за часовник“, и въпреки че днес джобните часовници рядко се използват, този моден и функционален остатък е оцелял - почти непроменен - и до наши дни.

С развитието на модата и технологиите се променят и нуждите на потребителите. Джобните часовници са заменени от ръчни, а след това и от смарт часовници. Но малкият джоб останал. Защо?

Защото хората намерили нови функции за него. Той се превърнал в мини пространство за съхранение на:

- монети - перфектното решение преди дигиталните пари

- запалки - много разпространено сред войници и мотористи

- билети - за да не ги загубим по пътя

- USB памет

- слухови апарати, пръстени, сувенири

- и да – дори презервативи

Тази функционална гъвкавост е една от основните причини производителите на дънки никога да не се отказват от този джоб – въпреки че от дизайнерска гледна точка би било лесно да се премахне.

И още една причина

И тя е: традиция и очаквания на потребителите.

Levi’s, считан за пионер на дънките, многократно подчертава, че джобът е "почит към историята“ и детайл, толкова характерен за класическите дънки, че премахването му би било възприето като грешка от потребителите. Дори когато някои марки експериментирали с модели без малкия джоб, получили множество оплаквания от клиенти.

И така и до днес - над 90% от моделите дънки на пазара все още имат този малък джоб. Той служи като тихо напомняне, че модата не е само естетика, но и история.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
България в еврозоната
Арестуваха Бойко Борисов, Владислав Горанов и Менда Стоянова
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: