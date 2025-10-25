ИЗПРАТИ НОВИНА
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за последно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37Коментари (0)219
© Plovdiv24.bg
Тази есен ще преместим стрелките на часовниците с един час назад утре, 26 октомври. Това трябва да стане в 04.00 часа след полунощ. Всъщност това е общоприетото астрономическо време, докато лятното е извънредно.

През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение местенето на стрелките да се случи за последно, като различните държави да изберат до март дали искат да останат на астрономическо време (зимно), или на лятно часово време. Прекратяването на смяната на часа обаче засега се отложи.

През тази седмица испанското правителство предложи да се прекрати промяната на часовото време в ЕС от 2026 г. Предложението е представено на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика. 

В специално видео в социалната мрежа Х премиерът Педро Санчес обяви, че не вижда смисъл в преминаването от лятно към зимно часово време.

"Във всички проучвания, в които са питани испанци и европейци, мнозинството е против тази смяна", добавя министър-председателят. 

Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник "Парижки журнал" през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. На практика идеята е приложена от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април - 1 октомври 1916 г. Великобритания е втората държава, която в началото въвежда лятно часово време от 21 май до 1 октомври 1916 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

