Милена Славова, или просто Милена, отпразнува 40 години на сцена с юбилейния си концерт "40 години не'ам нерви" в зала 1 на НДК.



Певицата, която е сред най-емблематичните фигури на родната рок и пънк сцена, доказа, че времето не е в състояние да притъпи нейния дух и бунтарска енергия. Тя грееше на сцената, както се изрази Шкумбата, а на публиката не й отне много време, за да стане на крака и да танцува до последната песен.



Сред гост-изпълнителите бяха Амебата и Фънки (ЕРА), Денис Ризов и Звезди (Ахат), Васо Гюров (Ревю), Емо Анчев (Конкурент), Искрен Пецов, Исус Ангелов, Васко Кръпката, Балет Веда Джуниър и още много други, които обединиха публиката в едно голямо рок семейство.



Искрени благодарности към нашата скъпа приятелка Милена, към всички артисти, музиканти и професионалисти, които с отдаденост и сърце допринесоха за успеха на този специален юбилеен концерт, заявиха от Sofia Music Enterprises.