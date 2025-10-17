ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милена се раздаде за 40 години на сцената
Певицата, която е сред най-емблематичните фигури на родната рок и пънк сцена, доказа, че времето не е в състояние да притъпи нейния дух и бунтарска енергия. Тя грееше на сцената, както се изрази Шкумбата, а на публиката не й отне много време, за да стане на крака и да танцува до последната песен.
Сред гост-изпълнителите бяха Амебата и Фънки (ЕРА), Денис Ризов и Звезди (Ахат), Васо Гюров (Ревю), Емо Анчев (Конкурент), Искрен Пецов, Исус Ангелов, Васко Кръпката, Балет Веда Джуниър и още много други, които обединиха публиката в едно голямо рок семейство.
Искрени благодарности към нашата скъпа приятелка Милена, към всички артисти, музиканти и професионалисти, които с отдаденост и сърце допринесоха за успеха на този специален юбилеен концерт, заявиха от Sofia Music Enterprises.
