Meta спира Messenger за macOS и Windows 
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:31
©
Meta потвърди пред Engadget, че приложението Messenger ще бъде напълно спряно за десктоп на 15 декември, след което най-лесните начини за достъп до разговорите в Messenger, когато не използвате мобилен телефон, ще бъдат чрез приложението Facebook за Windows или уебсайтовете на Facebook и Messenger.

Компанията не предостави обяснение защо изоставя настолното си приложение Messenger, но страницата за поддръжка на Meta посочва, че потребителите ще получат известие за спиране и достъпът до приложението ще бъде блокиран след 15 декември, пише македонското издание Nezavisen.

Компанията продължава значителните си инвестиции в изкуствен интелект

За да запазват разговорите в бъдеще, компанията казва, че потребителите ще трябва да включат защитено съхранение и да добавят ПИН код към акаунта си. За да сте сигурни, че разговорите са архивирани, ето какво трябва да направите:

– Кликнете върху иконата на зъбно колело над снимката на вашия профил

– Кликнете върху Поверителност и сигурност, след това върху Крайно криптирани разговори

– Кликнете върху Съхранение на съобщения, след което се уверете, че опцията Включване на защитено съхранение е включена.

Meta официално отдели Messenger от Facebook през 2014 г., за да създаде фокусирано изживяване за съобщения, отделно от множеството функции, предлагани от платформата за социални медии по това време. По-късно компанията се опита да комбинира Messenger и Instagram Direct Messaging в една комуникационна платформа, но се отказа от идеята през 2023 г.

Решението на Meta да се откаже от настолното приложение вероятно отразява факта, че повечето хора предпочитат да използват мобилните приложения или уебсайтовете на компанията.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

