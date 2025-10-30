ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Мелиса" промени цветовете на водите на Карибско море
"Причината за това е силното движение, предизвикано от ветровете на циклона върху повърхностните води, което доведе до пренасяне на морски седименти към по-плитки райони.", съобщават от Meteo Balkans.
От Meteo Balkans казват още, че това явление има положителен ефект върху морската екосистема, защото стимулира развитието на морския живот и увеличава количеството хранителни вещества.
